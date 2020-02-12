Suriye sınırına tank sevkiyatı

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı gece de devam ediyor.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tankları taşıyan tırlardan oluşan 11 araçlık konvoy, Suriye sınırına doğru hareket etti. Geniş güvenlik eşliğinde gerçekleştilen sevkiyatların gece boyu sürmesi bekleniyor.

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