Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi

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GAZİANTEP´te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.

İslahiye ilçesinde, çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Cihan ve eşi Hüsne Cihan, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 40 yıldır evli olduğu öğrenilen çift, bugün Yeni Mahalle Sanayii Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Çiftin aynı evde farklı odada uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendiği, hastaneye kaldırılan oğulları Mehmet Cihan´ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



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