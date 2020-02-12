Başkan Tahmazoğlu KDS öncesi öğrencilere moral verdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kazanım Değerlendirme Sınavı’na (KDS) giren öğrencileri sınav öncesi ziyaret ederek moral verdi.

Şahinbey Belediyesi’nin destekleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği KDS’ye giren 8. Sınıf öğrencilerini Akyol Ortaokulunda, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile birlikte ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere sınav öncesi başarılar diledi.

“Eğitimin kalitesi daha da artacak”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitim kalitesinin artması için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “İl Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte sınav öncesinde sizleri ziyarete geldik. KDS (Kazanım Değerlendirme Sınavı) bir deneme sınavıdır. Bu tür sınavların sayısını arttıracağız. Gaziantep Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediyemiz iş birliği içerisinde sizlerin başarı kalitesini arttırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Eğitim konusunda önemli çalışmalarımız var. Amacımız Şahinbey de eğitim kalitesini daha da yukarılara taşımak. Okullardaki fiziki eksiklikler ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Şahinbey Belediyesi olarak destek oluyoruz. Bu anlamda 60 tane okulumuza yapılacak olan Z kütüphane projesine destek olacağız. Okullarımıza kaynak kitabı dağıtacağız. Uygun olan okullarımıza tasarım atölyeleri kuracağız. Bizlerin sizlerden tek istediği derslerinize daha çok çalışmanız ve bol bol kitap okumanız. Eğitimin daha kaliteli olabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Şahinbey’deki başarı oranını arttıracağız”

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, bu tür sınavlarla öğrencilerin tecrübe kazanacağını belirterek, “Şahinbeyimizin tüm okullarında 8. Sınıf öğrencilerimiz KDS sınavına giriyor. Sınavı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Bunun gibi birkaç sınav daha yapacağız. Bu sınav sizlere bir antrenman ve prova oluyor. Sizlerde derslerinize çalışarak sınavlara en iyi şekilde hazırlanıyorsunuz. En son LGS (Liselere Giriş Sınavı)’nda alacağınız başarılı sonuçlarla Şahinbey’de ki başarı oranını arttıracağız” dedi.

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