İslahiye'de kar yağışı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı başladı.
İslahiye'de 9 dereceye ulaşan dondurucu soğukların ardından ilçede kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağış edeniyle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Öte yandan başlayan kar ile birlikte kentte hava sıcaklığının da artması bekleniyor.
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