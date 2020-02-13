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Rektum kanserine ANKA’da neştersiz ve torbasız çözüm

İHA

Rektum kanseri teşhisi konulan 77 yaşındaki hasta, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Rektum kanserine ANKA’da neştersiz ve torbasız çözüm

Rektum kanseri teşhisi konulan 77 yaşındaki hasta, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
İskenderun’da yaşayan ve uzun süredir kanlı ishal ve karın ağrısı şikayetleri bulunan 77 yaşındaki Fevzi Tosun’a başvurduğu hastanede Rektum kanseri teşhisi konuldu. Başvurduğu birçok hastanede yapılacak cerrahi ile rektumun alınacağı ve kendisine kalıcı bir torba takılacağı söylenen Tosun, ömür boyu kolostomi torbası ile yaşamak istemediği için arayışa girdi. Bir arkadaşından Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde bu tür operasyonların başarı ile yapıldığını öğrenen Tosun, vakit kaybetmeden İskenderun’dan Gaziantep’e geldi.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde yapılan tetkik ve kolonoskopi sonucu tümör tespit edilen Tosun’a laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılacak ameliyatla torbasız bir şekilde hayatını sürdürebileceği belirtildi. Bunun üzerine ameliyat olmayı kabul eden Tosun, Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
Operasyonun ardından sağlığına kavuşan 77 yaşındaki Fevzi Tosun, “Hatay’da özel bir hastanede teşhisim konulduktan sonra tümörlü kısmın tamamen alınarak ömür boyu torba takılacağı söylendi. Ancak ben torba ile yaşamak istemiyordum. Adana ve Ankara gibi farklı illere de gittim. Ayrı ayrı görüştüm ancak her yerde bana aynı şey söylendi. Ümidim tam tükenmişti ki bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne geldim. Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, bana hem bir hekim gibi hem de oğlummuş gibi davrandı. Bu bana çok güven verdi. Hekimime ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Tedavi için uzaklara gitmeye gerek yok" dedi.
Fevzi Tosun’un oğlu Cemal Güneş Tosun ise, “Babamı tedavi ettirmek için götürmediğimiz yer kalmadı. Hiçbir sonuç alamadık. Neyse ki Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne geldik. Babam şu an çok iyi. Tedavi için uzaklara gitmeye gerek yok. Gaziantep’teki Anka Hastanesi sağlık alanında lider bir konumda yer aldığı için herkesin tedavi olmak için bu hastaneyi tercih etmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
Operasyonun başarılı geçtiğini dile getiren Doç. Dr. Yağcı ise, “Kanlı dışkılama şikayeti ile gelen hastamızda yaptığımız tetkik ve kolonoskopi sonucu rektum tümörü tespit ettik. Hastamıza yapacağımız kapalı ameliyatla sağlığına kavuşacağını ve kolostomi torbasız yaşayabileceğini anlattık. Onun da endişeleri bu yöndeydi. Hastamızın da kabul etmesi ile ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat başarılı geçti. Şu an durumu gayet iyi. Dört gün yatışının ardından hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rektum kanseri maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülen bir kanser türü. Bu hastalık erken dönemde saptanabilirse cerrahi tedavi ile oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Hastamızda da yapılan tetkikler sonucu rektum kanseri olduğunu belirledik ve ameliyat planladık. Bu ameliyatlar için laparoskopik yöntemler, yani kapalı ameliyat teknikleri hastanemizde başarı ile uygulanmaktadır" diye konuştu.

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