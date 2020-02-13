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Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 yarın başlıyor Gaziantep Polisgücü Avrupa’nın en güçlü 8 takımı ...

İHA

THF Süper Ligi'nin ardından gözler Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya'da 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'e çevrildi. Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer alan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 yarın başlıyor Gaziantep Polisgücü Avrupa’nın en güçlü 8 takımı arasında

THF Süper Ligi'nin ardından gözler Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’e çevrildi. Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasında yer alan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.
Gaziantep’in ev sahipliğinde 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de Türkiye’yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı çalışmalarını tamamladı. Yarın başlayacak olan şampiyonada Gaziantep Polisgücü, ilk maçını Portekiz temsilcisi Ad Lousada ile yapacak. Ardından İsviçre temsilcisi HC Rotweiss Wettingen karşılaşacak olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, 15 Şubat Cumartesi günü ise Fransa’nın Luc Ronchin HC takımıyla karşılaşacak. Avrupa’nın devleriyle mücadele edecek olan Gaziantepli takım şampiyonanın favorisi olarak gösteriliyor.
Türkiye’ye defalarca Avrupa Şampiyonluğu zaferi yaşatarak hokey alanında birçok Avrupa Şampiyonluk kupası kazandıran Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek takımları rotayı yeniden Avrupa Şampiyonalarına çevirdi. Alanya’da Gaziantep’in ev sahipliğinde 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve spor dünyasında da Avrupa’nın Süper Ligi olarak bilinen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de Türkiye’yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey takımı hazırlıklarını tamamladı.
Şampiyona öncesi bir değerlendirme yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, "THF Süper Liglerinin ardından sırada Avrupa Şampiyonaları var. Yarın, Gaziantep Polisgücü Spor'un ev sahipliğinde Alanya’da Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 başlıyor. Bu şampiyonanın ev sahibi biziz. Ancak teknik nedenlerden dolayı şampiyona Alanya’da gerçekleştiriliyor. Bu şampiyonada Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla mücadele edeceğiz. Cuma günü başlayacak olan Eurohockey Indoor Club Trophy'e katılacak ülkeler A grubunda Hollanda, İngiltere, Hırvatistan ve İrlanda, B grubunda ise İsviçre, Fransa, Portekiz ve Türkiye olacak. Burada takımımız da Türkiye’yi temsil edecek. Cuma günü ilk maçımızda Portekiz, kinci maçımızda İsviçre takımıyla karşılaşacağız. Cumartesi ise Fransa ekibiyle takımımız karşılaşacak. Daha sonra çapraz karşılaşmalar gerçekleşecek olup amacımız bu yılda ülkemize yeni bir Avrupa şampiyonluğu kazandırmak” dedi.
Gaziantep Alanya’da Avrupa’nın devrelerini ağırlayacak
Gaziantep’in ev sahipliğinde 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’ye aralarında Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün de bulunduğu Avrupa’nın en iyi 8 takımı katılıyor. Şampiyonaya İngiltere’nin East Grinstead, Hırvatistan’ın Hockey Club Zelina, Hollanda’nın SCHS, İrlanda’nın Three Rock Rovers, Portekiz’in AD Lousada, İsviçre’nin HC Rotweiss Wettingen ve Fransa’nın Luc Ronchin HC takımları ile Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı katılıyor.

Gaziantep Polisgücü’nün ilk rakibi Portekiz ekibi
8 ülke takımının bulunduğu Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü ilk ikiye girip Avrupa'nın en üst liginde yer alabilmek için mücadele edecek. Gaziantep Polisgücü Avrupa Kulüpler Şampiyonası Troph'de ilk maçını 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 13.15’te Portekiz temsilcisi Ad Lousada ile yapacak. Ardından İsviçre temsilcisi HC Rotweiss Wettingen karşılaşacak olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, 15 Şubat Cumartesi günü ise Fransa’nın Luc Ronchin HC takımıyla karşılaşacak. A ve B Gruplerinin ilk iki takımının eşleştirileceği karşılaşmalarda ise şampiyonanın ilk iki takımı belirlenecek.
Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı şampiyonanın favori ekipleri arasında gösteriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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