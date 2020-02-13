Şehitkamil'de kar alarmı İlçede 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışmaları yürütülüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye’yi etkisi altına alan dondurucu hava, ülke genelinde yoğun kar yağışına sebep oldu. Şehitkamil Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm hazırlıklarını daha önceden tamamlamıştı. Kar yağışıyla ilgili Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordineli bir çalışma yürütüyor.

550 personel ve 59 iş makinesi çift vardiya halinde çalışıyor

Vatandaşın can sağlığını çok önemsediklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisinde muhtemel bir kazanın ve olumsuz durumun yaşanmaması için yoğun mesai ile çalıştıklarını vurguladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fadıloğlu, “Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına toplam 550 personelimiz özel kar küreme, tuzlama robotu, greyder sıyırıcı araç, büyük kepçe yükleyici gibi 59 iş makinesiyle 2 vardiya şeklinde çalışma yürütüyor. Ekiplerimiz, hastaneler, sağlık ocakları, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu bölgelerde yoğun bir şekilde çalışıyor. Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Şuan için kapalı yol yok"

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Mehmet Hanifi Dana, "Şehitkamil Belediyemizin özellikle tuzlama çalışmalarından memnun kaldık. Yaşadığımız bölgede şu an için kapalı yol yok. Şimdi de kaldırımlarımız temizleniyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Şehitkamil Belediyesinin başarısı"

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Leyla Osmanoğlu ise, “Gerçekten Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, bize herhangi bir mağduriyet yaşatmadı. Yollarda, kaldırımlarda, çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bu durum, Şehitkamil Belediyesinin başarısı” şeklinde konuştu.

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