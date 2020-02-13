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Gaziantep'te “Astronomi Eğitmen Eğitimi” Eğitimlerle çocukların bilimsel düşünme becerisini ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğretmenler için düzenlenen "Astronomi Eğitmen Eğitimi" başladı.

Gaziantep'te “Astronomi Eğitmen Eğitimi” Eğitimlerle çocukların bilimsel düşünme becerisini arttırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğretmenler için düzenlenen “Astronomi Eğitmen Eğitimi” başladı.
Bilim ve teknoloji kapsamında Gaziantep modeli çatısı altında oluşturduğu anlayıştan hareketle çalışmalarını devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, gelecek neslin astronomi hakkında deneyim sahibi olacak bilgiler edinebilmesi için kolları sıvadı. Uzman akademisyenlerce, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan 50 gönüllü öğretmene 2 gün süren astronomi eğitimi verilecek.
İlk ve Ortaöğretim ders müfredatında yer alan temel astronomi konularının işlenmeye başlanmasıyla ortaya çıkan yetişmiş öğretmen ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla organize edilen eğitimle, temel astronomi konularının üzerinde durulacak, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenecek. Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde 1314 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programında ilk etapta kimya, fizik ve coğrafya öğretmenlerine öncelik verildi. Eğitimin sonunda ise sertifikasını alan eğitimciler, görev yaptıkları okulda astronomi konusunu seçmeli ders olarak işleyebilecek.
Düzenlenen eğitim programı hakkında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, insanoğlunun gelecekte neleri başarabileceğinin büyük bir soru işareti olduğuna dikkati çekerek, “Bu soru işaretleri kıymetli öğretmenlerimizin ve bilim insanlarımızın deneyimleriyle aydınlığa kavuşacak. Merak ve sabırla merak edilen her sorunun cevabı gelecekte bulunacaktır. Böyle bir güzel çalışma için şehre gelen kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
“Çocuklarımızı bilimsel düşünme becerisi kazandırmak istiyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Gezegenevi ve Bilim Merkezi hakkında katılımcılara bilgi vererek, “Öncelikle paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm amacımız çocuklarımızın bilimsel düşünme becerilerini artırmak ve geliştirmektir. Toplumda bu tarz konuların konuşulmasının olağanlaşması için gerçekleştirilen organizasyonlar hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle çocuklarımızın üretebilme yeteneklerini fark ettirmek ve geliştirmek gelecekleri açısından ciddi önem taşıyor. Bu anlamda bizimle iş birliği içinde olan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Ateş ise eğitim etkinliğine yüzlerce öğretmenin başvuru yapmasının gerçekten mutluluk verici olduğunu belirtti.
Akademisyen Tuncay Özdemir de hemen hemen bu tarz eğitimlerin tamamının ülkenin batısında gerçekleştiğini aktararak Gaziantep’te yapılması için destek veren Büyükşehir Belediyesi’ne, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve akademisyenlere teşekkür etti.
Programın sonunda eğitime katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.

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