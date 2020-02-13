Soğuk havalar dondurdu kar sevindirdi

Yaklaşık bir haftadır dondurucu soğukların yaşandığı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağan kar sevindirdi.
Yaklaşık bir haftadır mevsim normallerinin altında seyir eden hava sıcaklıkları nedeniyle dondurucu soğukların yaşandığı Yavuzeli ilçesinde saçaklarda buz sarkıtları oluşurken, yollardaki su birikintileri dondu. İnsanların sokakta ateş yakarak ısınmaya çalıştığı ilçede 10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle hayvanlar yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı.
Dondurucu soğuklar, Çarşamba günü başlayan kar yağışı ile yumuşadı. Yağan kar nedeniyle okulların tatil olduğu ilçede çocuklar, karda oynamanın keyfini sürdü.
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