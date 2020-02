Boya imalathanesinde çıkan yangın deri imalathanesine de sıçradı Yangında meydana gelen patlamayla birlikte alevler karşıda bulunan deri imalathanesine de sıçradı Her iki fabrikada yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde (KÜSGET) bulunan bir boya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamada alevler yolun karşısında bulunan deri imalathanesine de sıçradı. Her iki imalathanedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi 24 Nolu Cadde üzerindeki bir boya imalathanesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İmalathanede meydana gelen patlamanın ardından alevler yolun karşısında bulunan deri imalathanesine de sıçradı. Her iki imalathanedeki alevler nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Can kaybı ya da yaralanan olmazken alevler 18 itfaiye aracı ve 70 itfaiye görevlisi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin başka imalathanelere de sıçramaması için çevrede güvenlik tedbirleri alındı.

