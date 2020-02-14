Sınır birliklerine tank sevkıyatı

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– TSK’nın farklı birliklerinden yola çıkan tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçların Suriye sınırına sevkıyatı bugün de devam ediyor. Tırlara yüklenmiş olarak sınır birliklerine nakledilen tanklar İslahiye’den geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri araç konvoyu yolda alınan geniş güvenlik tedbirleri arasında Suriye sınırına gitti.

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