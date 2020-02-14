Suriye sınırına mühimmat sevkıyatı

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– Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tank, zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçların Suriye sınırına sevkıyatı sürüyor.

Türkiye'nin batı illerinden Suriye sınırına sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tank, zırhlı araç ve mühimmat yüklü kamyonlar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçti. Hatay istikametine devam eden 20 aracın ihtiyaca göre İdlib ve çevresindeki gözlem noktalarında ya da Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölgelerde konuşlanacağı belirtildi.

Öte yandan günlerdir devam eden askeri sevkıyatlar esnasında polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor.

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