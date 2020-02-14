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Antep Fıstığı Lisans Depoculuğu tanıtıldı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Antep fıstığı ...

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Antep fıstığı sektör temsilcilerine yönelik 'Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Antep Fıstığı Lisans Depoculuğu tanıtıldı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Antep fıstığı lisanslı depo, fıstığın depolanması, korunması ve ticaretinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor" “Devlet garantisi altındaki lisanslı depomuza ürün koyacak üretici güvenlik riski ve kalite kaybın düşünmeyecek"

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Antep fıstığı sektör temsilcilerine yönelik ‘Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk’ hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıda, bu sene hasat mevsiminde hizmet vermeye başlayacak olan Antep Fıstığı Lisanslı deponun üretici, tüccar ve sanayiciye sağlayacağı avantajlar hakkında bilgiler verildi. Gaziantep Ticaret Borsası Fıstıkçılar Sitesi İrtibat Bürosunda düzenlenen toplantıya, Gaziantep’in çeşitli ilçelerinden fıstık üreticileri, fıstık sanayicileri ve tüccarları katılım sağladı.
Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İKA iş birliğiyle inşaat çalışmaları tamamlanan ve bu yıl Antep fıstığı hasat mevsiminde hizmet vermeye başlayacak olan lisanslı deponun, ürünün ticaretinde yeni bir dönemi başlatacağını ifade etti. Türkiye'nin ilk fıstık lisanslı deposunun, fıstığın gen merkezi Gaziantep'te kurulduğuna işaret eden Akıncı, 10 bin ton ürün depolama kapasitesine sahip olan tesisin üretici, tüccar ve sanayiciye çok önemli avantajlar sağlayacağını dile getirdi. Mudinin ürününü Antepfıstığı lisanslı depoya teslim etmesi halinde güvenlik riski ve kalite kaybı endişesi yaşamayacağına dikkat çeken Akıncı, depoda yer alan tüm ürünlerin devlet garantisi altında olacağını sözlerine ekledi.
Toplantıda ayrıca, Tokay Lisanslı Depoculuk Danışmanlık Hizmetlerinden Kurucu Müdür Hikmet Özkan ise lisanslı depoculuğa ürün koyma işlemleri, lisanslı depoculuğun çiftçilere, tüccarlara ve sanayicilere sağladığı avantajlar, lisanslı depoya yapılan ödemeler ve lisanslı depolar tarafından düzenlenen elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile neler yapılabileceği hakkında sunum yaptı.
Lisanslı depoculuğun, tüm risklere karşı güvenli (sigortalı) ve sağlıklı depolama, laboratuvarda sınıflandırma, sınıfına göre depolama imkanı getirdiğine işaret eden Özkan, ayrıca Lisanslı depoların ELÜS ile kolay alım satım ve bankalardan kolay kredi imkanı sunduğunu da ifade etti.
Özkan, konuşmasında ayrıca lisanslı deponun üretici, tüccar ve sanayicilere sağladığı nakliye, analiz ve depo kira destekleri hakkında da bilgiler verdi.
Toplantıda, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Nebi Koca ve Genel Sekreter Özgür Bayram da hazır bulundular.

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