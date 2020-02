Avrupa Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü doludizgin Polisgücü, Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor Sahada İsviçre temsilcisine şans tanımayan Polisgücü rakibini 7-2 yendi

Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de rakiplerine şans tanımayan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı bu gün Fransa’nın Luc Ronchin HC takımıyla grup birinciliği için karşılaşacak. THF Başkanı Sadık Karakan ile maçları yakından takip eden Başkan Mehmet Kaplan sporcuları kutlayarak hedef olarak kupayı gösterdi.

Gaziantep Polisgücü, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’deki ikinci maçında İsviçre’nin HC Rotweiss Wettingen takımıyla karşı karşıya geldi. Sahada rakibine şans tanımayan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, maçı 72’lik farklı bir skorla kazanarak namağlup unvanını korudu. Türkiye temsilcisi Polisgücü Erkek Hokey Takımı, bugün Fransa’nın Luc Ronchin HC takımıyla grup birinciliği için karşılaşacak.

Alanya’da Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte olan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de B grubunda mücadele eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, ilk iki maçını farklı skorlarla kazanarak şampiyonadaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. İlk maçında Portekiz’in AD Lousada Takımıyla mücadele eden Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, maçı 85’lik skorla kazandı.

Gaziantep Polisgücü İsviçre temsilcisine şans vermedi

Günün ikinci maçında İsviçre’nin HC Rotweiss Wettingen takımıyla karşılaşan Polisgücü, bu maçı da 72’lik bir sokorla kazanarak rakibine şans tanımadı. Hokeyin Kaplanları, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de İsviçre temsilcisi HC Rotweiss Wettingen karşısında ilk çeyreğin 3. dakikasında Reza Norouezzadeh ile öne geçerken İsviçre temsilcisi 6. dakikada Huber Febrıce ile eşitliği sağladı. Temsilcimiz, Reza Norouezzadeh ile yeniden öne geçerken birinci periyotu 21 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta Gaziantep Polisgücü Behdad Beıranvand ile 20. dakikada farkı ikiye çıkartırken ilk yarıyı da 31 önde tamamladı. Hokeyin Kaplanları, üçüncü çeyrekte 23. dakikada Reza Norouezzadeh ile bir gol daha bulurken son periyota 41 önde girdi. Gaziantep Polisgücü Numan Poyraz ile 36. dakikada ve Reza Norouezzadeh ile 37. dakikada peş peşe 2 gol daha bularak farkı açtı. HC Rotweiss Wettıngen 38. dakikada Robın Aebı ile bulduğu gole karşılık temsilcimiz 40. dakikada günün golcüsü ile skoru belirledi. 7 2

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan günü ikinci karşılaşmasını Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Federasyon As Başkanı Bayram Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Caner Erim, Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, yönetim kurulu üyeleri, Alanya Gaziantepliler Derneği yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri ve kadın hokeyciler takip etti. Heyet, ellerindeki Türk bayraklarıyla salonda adeta coşarak maçları izledi.

Başkan Kaplan sonuçlardan memnun

Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de Türkiye’yi başarıyla temsil ettiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Şu ana kadar iki maç yaptık ve ikisini de farklı skorlarla kazandık. Takımıma ve sporcularıma güveniyorum. Gaziantep’e Avrupa Şampiyonluğu sözü verdik. Bu sözümüzü yerine getirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bugün Fransa’nın Luc Ronchin HC takımıyla grup birinciliği için karşılaşacağız. Öğleden sonra ise yarı finallerde mücadelemiz devam edecek” dedi.

Sporcularımız Yüreklerini Sahaya Koyuyor

Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’ye oldukça iddialı hazırlandıklarını söyleyen Gaziantep Polisgücü’nün Teknik Direktörü Yusuf Kasım, “Çıktıkları her maçta kazanma hırsını, isteğini ve azmini sahaya yansıtıp yürekleriyle mücadele eden oyuncu topluluğuna sahibim. Maça çıkarken inançlarıyla çıkıyorlar ve rakiplerimiz karşısında ezilen değil, ezen olacaklarının bilinciyle mücadele ediyorlar. Kendilerinden oyunun hangi dakikalarında nerelerde nasıl hamleler yapacaklarını her antrenmanda yaptırıyoruz ve maç toplantısında anlatıyoruz. Oyuncularımız da kendilerinden istediklerimizi uyguladıklarından sonuç kendiliğinden geliyor. Biz Gaziantep Polisgücü olarak başkanımız, yönetim kurulumuz ve bütün oyuncularımızla Avrupa şampiyonluğunu istiyoruz. Gaziantep şehrine ve Türkiye’ye gönülden istediğimiz kupayı getireceğiz. Daha doğrusu Alanya’daki kupa bizim dışımızda başka bir ülkeye gitmeyecek” diye konuştu.

Yusuf Kasım’ın baş antrenörlüğünü yaptığı Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım’ın antrenörlüğünü sürdürdüğü Gaziantep Polisgücü kadrosunda ise takım kaptanı Yusuf Yaşar, Ali Akın Özkılıç, Yaghoub Bahramı, Furkan Özkılıç, Numan Poyraz, Mehmet Akif Çetiner, Celal Aydın, Reza Norouezzadeh, Behdad Beıranvand, Vahid Samadınaghadehı, Mustafa Doğan Öğretici ve Vakıf Can Kılıç yer alıyor.

