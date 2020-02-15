İş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

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Gaziantep'te, bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs, kameralardan tespit edilerek yakalandı. Şahsın çaldığı malzemelerle iş yerinden çıkma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alleben Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Ekipler, iş yerinin ve çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek A.Ö.'nün kimliğini tespit etti. Kamera görüntülerinde A.Ö.'nün iş yerine giriş anı ve çaldığı malzemelerle çıkması da anbean kaydedildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren A.Ö. yakalandı. Şahsın çalmış olduğu malzemeler de ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edildi.

Yakalanan A.Ö., yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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