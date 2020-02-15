Suriye'ye asker sevkiyatı

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TÜRKİYE´nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen, askerlerin bulunduğu sivil araçlar ile askeri malzeme taşıyan TIR´lardan oluşan konvoy, Gaziantep´in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen komandoları taşıyan 15 otobüs ile askeri malzeme taşıyan 12 TIR ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemi altında İslahiye´ye ulaştı. İslahiyeHassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki askerlerin ve araçların Cilvegözü Sınır Kapısı´ndan geçerek Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.



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