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Küçük hentbolcuların 10 topla gelen şampiyonluğu Spor salonu ve malzemeleri olmayan hentbolcular 10 ...

İHA

Gaziantep Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu Hentbol Takımı'nın küçük sporcuları, salonu olmayan okullarında beton zeminde 10 topla haftada dört antrenman yaparak önce Gaziantep sonra da bölge birincisi oldu.

Küçük hentbolcuların 10 topla gelen şampiyonluğu Spor salonu ve malzemeleri olmayan hentbolcular 10 tane hentbol topu ile şampiyon oldu

Gaziantep Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu Hentbol Takımı'nın küçük sporcuları, salonu olmayan okullarında beton zeminde 10 topla haftada dört antrenman yaparak önce Gaziantep sonra da bölge birincisi oldu.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu öğrencileri örnek bir başarı hikayesine imza attı. Salonu bulunmayan okulda, Beden Eğitimi Öğretmeni Turgut Güney tarafından kız ve erkek hentbol takımları kısıtlı imkanlarla kuruldu. Zor şartlarda, sıfırdan kurulan okul hentbol takımları sadece Gaziantep Valiliği tarafından kendilerine verilen 10 hentbol topu ile çalışarak önce il birincisi, sonra da bölge birincisi oldu. Küçük hentbolcular bu başarıları ile nisan ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmek hakkı elde etti.

“Çalışmalara valiliğin verdiği 10 topla başladık”
Takımın kurulum aşamaları ile ilgili bilgi veren Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Hentbol Takımı Antrenörü Turgut Güney, “Ben bu okula geçen yıl geldim ve gelince bir spor takımı kurmak için çalışmalar yaptık. Sonrasında okulumuza hentbol sporunun daha uygun olacağına karar verdik ama hentbol salon sporu olduğu için ve bizim de salonumuz olmadığı için çalışmalarımızı dışarıda beton zemin üzerinde yaptık. Burada yetenekli çocukları keşfettik ve sonrasında kız ve erkek hentbol takım kurduk. Gaziantep Valiliği de ‘Spor Şehri Gaziantep’ projesi kapsamında okulumuza 10 tane top ile bazı spor malzemeleri yardımında bulundu” dedi.

“10 hentbol topuyla önce il, sonra bölge birincisi olduk”
Çalışmalarını kendilerine verilen 10 topla beton zeminde sürdürdüklerini ve başarıların zor şartlar altında geldiğini de aktaran Turgut Güney, “Biz de o topla antrenmanlarımızı sürdürdük. Bazen haftada iki, bazen haftada dört antrenman yaparak kız takımıyla Gaziantep ikincisi, erkek takımıyla da namağlup Gaziantep birincisi olduk. Sonrasında da bölge şampiyonasına gittik ve orada da A grubu bölge birincisi olduk. Şimdi nisan ayındaki Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Yani burada salonsuz, karda kışta, kısıtlı imkanlarla ve sadece Gaziantep Valiliği’nin vermiş olduğu 10 topla gelen bir başarı hikayesi var. Bizler öğrencilerimizle çok emek verdik. Biz tabiki daha iyi şartlarda hazırlanmak isterdik ama elimizdeki bu imkanlarla şampiyonluk geldi. Bu bence çok güzel bir başarı hikayesi” ifadelerini kullandı.

“Beton zeminde çalışarak şampiyon olduk”
Erkek hentbol takımın başarılarında büyük katkısı bulunan Sercan Binici, “Gaziantep Valiliği bize 10 top vermişti. Spor salonumuz olmadığı için biz de beton zeminde çalışmıştık. Turgut hocamız da bize çok emek verdi ve şampiyon olarak iyi bir başarı elde ettik. Sonrasında da Mersin’deki bölge şampiyonasında Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın olduğu grupta birinci olduk. Şimdi önümüzde Türkiye Şampiyonası var ve biz oraya gidip orada da bir başarı elde etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Daha çok destek olunursa daha başarılı oluruz”
Kız hentbol takımı sporcusu Zemzem Bal ise, “Salonumuz olmadığı için okul bahçesinde çalıştık ve çeşitli başarılar elde ettik. Biz kısıtlı imkanlarla önemli başarılar elde ettik. Bizlere biraz daha destek olunursa daha çok başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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