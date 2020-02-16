Gaziantep Polisgücü şampiyonluk için sahneye çıkıyor Antep temsilcisi finalde İngiliz ekibi East Grinstead ile karşılaşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep Polisgücü şampiyonluk için sahneye çıkıyor Antep temsilcisi finalde İngiliz ekibi East ...

İHA

Gaziantep Polisgücü Spor erkek hokey takımı Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de çıktığı dörtlü finalin ilk maçında Hırvatistan'ın Zelina ekibini 85'lik skorla yendi. Antep temsilcisi yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla final oynayacak

Gaziantep Polisgücü şampiyonluk için sahneye çıkıyor Antep temsilcisi finalde İngiliz ekibi East Grinstead ile karşılaşacak

Gaziantep Polisgücü Spor erkek hokey takımı Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de çıktığı dörtlü finalin ilk maçında Hırvatistan’ın Zelina ekibini 85’lik skorla yendi. Antep temsilcisi yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla final oynayacak
Gaziantep’in ev sahipliği yaptığı Alanya’da gerçekleştirilen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de dörtlü finalde namağlup unvanla Hırvatistan’ın Zelina Takımını 85’lik skorla yendi. Yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla final oynayacak olan Gaziantep Polisgücü Spor erkek hokey takımı finalin şanslı takımı olarak görülüyor. Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Dörtlü finalin ilk maçında Hırvatistan'ın Zelina takımını 85’lik skorla yenmeyi başardık. Takımımız şampiyonada dörtte dört yaptı ve namağlup unvanla yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla final oynayacak. Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonası'nda şu anda ilk dört takım arasındayız ve yarın kupayı olmak istiyoruz. Şampiyon olmamız halinde Türkiye'nin puanı yükselecek ve biz 2021 yılında hokey için en yüksek lig olan EuroHockey Indoor Club Cup’ta oynamaya başlayacağız. Sporcularımızla ve teknik adamlarımızla gurur duyuyorum. Bize yaşattıkları bu zaferler adına hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan ve sürekli tribünlerden tezahürat yapan taraftarlarımıza ve bizlerle birlikte Alanya’da şampiyonayı yakından takip eden yönetim kurulu üyelerimize ve hokeyseverlere de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

"Türkiye adına büyük gurur yaşıyoruz"
Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’de Türkiye adına büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Bugün ülkemize temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı dört maçının tamamını yenilgisiz kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Pazar günü karşılaşacağımız İngiltere'nin East Grinstead Takımını da yenerek şampiyonluk kupasını bir kez daha ülkemize kazandıracaklarına inanıyorum. Bu şampiyonanın en önemli özelliği Türkiye’nin puanı artacak ve ülkemiz 2021 yılında Avrupa’nın zirve ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup’a yükselecek. Sporcularımıza başarılar dilerken takıma büyük destekler veren özveriyle çaba gösteren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ın şahsında bütün Polisgücü ailesini kutluyorum. Bu onur Türkiye’nin bu onur Gaziantep’in bu onur hepimizin” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yolunda son adım
Sporcularına güvendiğini ve son maçta İngiltere'nin East Grinstead takımını da yenerek Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Şampiyonu olarak Türkiye’nin ve Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün adını yazdırmak istediklerini ifade eden Başantrenör Yusuf Kasım, “Sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burada Türkiye’yi temsil ediyoruz ve Avrupa'nın en güçlü takımlarını farklı skorlarla yenerek namağlup unvanla son maçımıza geldik. Pazar günü saat 14.15’te son maçımızı İngiltere’nin East Grinstead takımıyla yapacağız. Kazanacağımıza inanıyoruz. Sporcularımız sahaya yüreklerini koyarak oynuyor. Bu kupanın Türkiye’nin hakkı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.
Yusuf Kasım’ın başantrenörlüğünü yaptığı, Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım’ın antrenörlüğünü sürdürdüğü Gaziantep Polisgücü sahaya takımı da kaptanı Yusuf Yaşar, Ali Akın Özkılıç, Yaghoub Bahramı, Furkan Özkılıç, Numan Poyraz, Mehmet Akif Çetiner, Celal Aydın, Reza Norouezzadeh, Behdad Beıranvand, Vahid Samadınaghadehı, Mustafa Doğan Öğretici ve Vakıf Can Kılıç görev alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Kolej Vakfı Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finalinde
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Kız Voleybol Takımı Türkiye ...
Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor
Gaziantep'te suç makinesi şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te suç makinesi şahıs yakalandı
MHP'nin doktor milletvekili korona virüsteki ürkütücü tabloyu açıkladı MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, kendisinin de bulunduğu akademik heyetin yaptığı bilimsel çalışmanın sonuçlarını açıklayarak uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER MHP'nin doktor milletvekili korona virüsteki ürkütücü ...
Bariyere çarpan motosikletteki 2 kuzen öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarpan motosikletteki 2 kuzen öldü
İdlib halkına gıda kömür ve battaniye yardımı
YEREL HABERLER İdlib halkına gıda kömür ve battaniye yardımı
Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü
Küçük hentbolcuların 10 topla gelen şampiyonluğu Spor salonu ve malzemeleri olmayan hentbolcular 10 tane hentbol topu ile şampiyon oldu
YEREL HABERLER Küçük hentbolcuların 10 topla gelen şampiyonluğu Spor ...
Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi Tesisin yeni hali, mahalle sakinlerini memnun etti
YEREL HABERLER Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi yenilendi Tesisin ...
Gaziantep baklavası Ukrayna’da damakları fethetti
YEREL HABERLER Gaziantep baklavası Ukrayna’da damakları fethetti
Türkiye adım adım dünyanın en üst ligine yükseliyor THF Başkanı Sadık Karakan: “Türkiye hokey alanında dünyada söz sahibi olmaya başladı”
YEREL HABERLER Türkiye adım adım dünyanın en üst ligine ...
Musullu’ya Ar-ge inovasyon ödülü
YEREL HABERLER Musullu’ya Ar-ge inovasyon ödülü
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye'ye asker sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye'ye asker sevkiyatı
Büyükşehir zabıta, 22 ton kaçak kömür ele geçirdi Menşesiz katı yakıt tacirlerine geçit yok
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıta, 22 ton kaçak kömür ele ...
Hokey’de Fransa’ya Gaziantep şamarı Türkiye Fransa karşılaşmasında gol düellosu Kazanan Türkiye Gaziantep Polisgücü 9-8
YEREL HABERLER Hokey’de Fransa’ya Gaziantep şamarı Türkiye Fransa ...
Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı Millet bahçesi alanında bulunan spor salonları yıkılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı Millet ...
Şehit kızına doğum günü sürprizi Polis küçük Rümeysa’nın doğum gününü unutmadı
YEREL HABERLER Şehit kızına doğum günü sürprizi Polis küçük ...
İş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kapkaç şüphelisi kamerada
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi kamerada
Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
Avrupa Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü doludizgin Polisgücü, Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerliyor Sahada İsviçre temsilcisine şans tanımayan Polisgücü rakibini 7-2 yendi
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü ...
Sınır birliklerine tank sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınır birliklerine tank sevkiyatı
GSO’da "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı” yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Bir ve beraber olabilirsek, beraber düşünebilirsek, beraber eğitimler düzenleyebilirsek yapamayacağımız hiçbir şey yoktur”
YEREL HABERLER GSO’da "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X