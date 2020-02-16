Gaziantep'te suç makinesi şahıs yakalandı

Gasp ve hırsızlık olmak üzere 3 dosyadan aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gasp ve hırsızlık olmak üzere 3 dosyadan aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.