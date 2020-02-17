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Gaziantep Polisgücü gala gecesinde 8 ülkeyi ağırladı Ülke temsilcileri Gaziantep’i merak ...

İHA

Gaziantep Polisgücü gala gecesinde 8 ülkeyi ağırladı Ülke temsilcileri Gaziantep’i merak ediyor Baklava yemek için Gaziantep’e gelme sözü verdiler “Avrupa Şampiyonaları Gaziantep’te organize edilmeli”

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1416 Şubat tarihleri arasında yapılan Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ın misafirperverliği ayakta alkışlandı. Gaziantep mutfağının da tanıtıldığı gecede konuklara yöresel el sanatlarından oluşan hediyeler veridi.
Avrupa’nın en güçlü 8 takımının mücadele ettiği Avrupa Trophy Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu, konuk takımların yetkililerini akşam yemeğinde ağırlayarak Gaziantep mutfağının en güzel yemeklerinden oluşan menüyü tanıttılar. Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 turnuvasında yer alan İngiltere’nin East Grinstead, Hırvatistan’ın Hockey Club Zelina, Hollanda’nın SCHS, İrlanda’nın Three Rock Rovers, Portekiz’in AD Lousada, İsviçre’nin HC Rotweiss Wettingen, ve Fransa’nın Luc Ronchin HC takımlarının yetkilileri ile teknik ekiplerinin onurlarına düzenlediği organizasyona Euro Hokey Federasyonu Genel Direktörü Angus Kirkland, Turnuva Direktörü David Ellcock, Turnuva Organizatörü John Taylor, Hakem Manejeri John Heron ile Brigitte Sedy ve Türkiye Hokey Federasyonu As Başkanı Bayram Yüksel ve Gaziantep Polisgücü yönetim kurulu üyeleri katıldılar.
Baklava yemek için Gaziantep’e gelmek istiyorlar
Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, akşam yemeğinde konuklara Gaziantep’in ünlü mutfağından örneklerden oluşan bir menü sunarken özel olarak Gaziantep’ten Alanya’ya götürülen baklavadan da ikram etmeyi unutmadı. Gaziantep baklavasını ilk kez tadan konuklar böyle güzel bir tatlı ile karşılaştıklarını söylemeden edemediler.
Türkiye’ye gelirken yaptıkları araştırmalarda Gaziantep’in baklavasının çok iyi olduğunu öğrendiklerini söyleyen yabancı ülke temsilcileri baklavanın bu kadar çok fazla lezzetli olabileceğini hiç tahmin edemediklerini ve sırf baklavanın tadına bakmak için bir daha Türkiye’ye gelebileceklerini ifade ettiler.
Yabancı temsilcilere el sanatları ürünleri verildi
Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 turnuvasının kaynaşma gecesinde Avrupa’dan gelen konuklara çeşitli hediyeler sundu. Turnuvada görev yapan Euro Hokey Federasyonu Genel Direktörü Angus Kirkland, Turnuva Direktörü David Ellcock, Turnuva Organizatörü John Taylor, Hakem Manejerleri John Heron,ve Brigitte Sedy’e Gaziantep’e özgü bakır işlemeli kupalar hediye ederken, kulüp yetkilerine ise yine Gaziantep’e özgü bakır işlemeli ikili kahve fincanı hediye ederken ayrıca yine Gaziantep’in tanıtımında önemli rol oynayan baklava ve fıstıklarını da hediye ederek örnek bir ev sahipliği yaptı.
“Hokey’in devlerini Türkiye’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz”
Başkan Mehmet Kaplan geceye katılan konuklara yönelik yaptığı konuşmada bütün kulüpleri Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, sporun milletleri ve insanları birleştirici rolünün en güzel örneklerinin bir kez daha sergilendiği bir turnuva gerçekleştirdiklerini ve yapmış oldukları organizasyona katılımlarından dolayı teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
“Gaziantep’te şampiyona düzenlenmeli”
Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 turnuvasında yer alan ve kaynaşma yemeğine katılan Euro Hokey Federasyonu Angus Kirkland, “Türkiye’nin bu kadar güzel bir ülke olduğunu biliyorduk ama şimdi görerek daha da iyi anladık. Alanya’da yapılan bu organizasyondan son derece memnunuz şu ana kadar hiçbir sorun ile karşılaşmadık ve Türk halkının sıcaklığını gördük. Ayrıca bu güzel akşamda bizleri yemekte bir araya getiren ev sahibi Gaziantep Polisgücü kulübüne ve başkanına teşekkür ediyorum ayrıca bu hediyelerin de bende manevi anlamı büyük olacaktır” dedi. Bundan sonraki şampiyonalarda Gaziantep’i görmek istediklerini de ifade eden yabancı temsilciler mutlaka Gaziantep’te hokey sahalarının tamamlanması gerektiğini de ifade ettiler.
“Türkiye’de çok mutlu olduk”
Gaziantep Polisgücü’nün ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 turnuvasının son derece mükemmel bir şekilde geçtiğini kaydeden Turnuva Direktörü David Ellcock, “Doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa’nın birçok ülkesinde yapılan turnuvalarda görev yaptım genelde sorunlar yaşadıklarımız oldu ama Türkiye’de şu ana kadar hiçbir sorun ile karşılaşmadık. Ayrıca böyle güzel bir akşamda bizleri bir araya getiren Gaziantep Polisgücü kulüp başkanımız Mehmet Kaplan’a hem yakın ilgisinden ve hem de güzel hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
“Şampiyona için bundan sonraki adres Gaziantep olmalı”
Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 turnuvasının Türkiye’de yapılmasının son derece isabetli bir karar olduğunu kaydeden Turnuva Organizatörü John Taylor, “Böylesi soğuk bir mevsimde ılıman bir şehirde turnuvanın yapılması hem sporcular hem de takımlar açısından son derece önemli bir konu. Alanya özellikle hokey sporu açısından kış mevsimlerinde son derece ideal bir şehir. Bana göre bundan sonra ki yıllarda da bu turnuvaların tekrarlarının Alanya ve Gaziantep’te yapılması gerekiyor. Gaziantep’i de görmek ve tanımak istiyoruz. Ayrıca bizleri burada ağırlayan Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü’ne ve Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’a göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Karşılıklı görüş alış verişinin yapıldığı gece günün anısına hatıra fotoğrafların çekilmesiyle son buldu.

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