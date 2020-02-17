Milli Gözetim Radarı, Gaziantep'te kuruldu

TÜRKİYE'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Gözetim Radarı (MGR), Gaziantep Havalimanı'nda kuruldu. 112 kilometre menzile sahip radar, test aşamalarından sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) teslim edilecek.

Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapılan ilk sivil havacılık yaklaşım radar sistemi olacak. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve DHMİ iş birliğiyle yapılan sistemin tüm altyapısı ve yazılımı da milli olarak geliştirildi. Hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak MGR ile uçakların daha güvenli iniş ve kalkış yapması sağlanacak.

MGR, tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR'den oluşuyor. PSR radarı, Sbantta çalışarak, 112 kilometre menzile ve 8,5 kilometre azimut kapsama alanına sahip. SSR radarı da MODES desteği sağlıyor. Bu sayede uçağın tescil işareti, mevkisi, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor. Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip MGR, yağış konumu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor.

Sistemin saha testlerinin tamamlanarak, teslimatının gelecek hafta yapılması bekleniyor.



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