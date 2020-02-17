Gaziantep'ten akıllı şehirler alanında dev adım “Benim aklım benim şehrim” ile vatandaş şehir yönetimine katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 15 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen Akıllı Şehirler Kongre ve Sergisi’nden başarıyla döndü.

Hazırlanan "Benim Aklım Benim Şehrim" projesi en başarılı projeler arasında yer alarak ödül kazanan yüzde 5’lik dilime girdi, ödülü ve proje tamamlanmasından sonraki hibe hakkını kazandı. Büyükşehir Belediyesi, çağın getirdiğin teknoloji ve bilgi akımını iyi değerlendirerek, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. TBB tarafından yapılan Akıllı Şehirler Kongre ve Sergisi’nde büyükşehir, vatandaşın aklını yönetimin aklıyla birleştirecek ve tüm akıllı şehir unsurlarını kullanacak ”Beraber Yaşıyoruz Beraber Yönetiyoruz” sloganıyla hazırladığı “Benim Aklım Benim Şehrim” projesi, başarı sağladı. Türkiye’de ilk olan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca teknolojik alt yapısı hazırlanacak proje, bilişim sistemleri araç olarak kullanılarak belediye kurumları bünyesindeki hali hazırda dijital altyapıların barındırdığı verilerin tek merkezde toplanması ve işlenmesi sağlanacak.

"TBB projeye 5 milyonluk dev hibe sağlayacak"

TBB tarafından başarılı bulunan proje ilk etapta 500 bin TL kazandı, bitimi ve uygulamanın hizmete başlamasıyla 5 milyon TL hibe alacak. Proje tahmini bir senenin sonunda hizmete geçecek. Uygulamayla sorunların giderilmesi için oyun teorisi mantığı kullanılarak, sorunlara en efektif ve hızlı bir şekilde çözüm bulacak. Planlanan yeni mobil sistemle, belediye birimlerinin hizmet verimliliği ve hesap verebilirliği arttırılmış olacak. Hizmet verme sürecinde vatandaşlarımızı karar verme aşamalarında daha etkin kılınarak şehir beraber yönetilecek.

Belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşların istek, şikayet, dilek, öneride bulunabileceği, gerekli tüm bilişim altyapı hizmetlerinden faydalanacağı, kullanım istatistiklerine göre puanlar toplayacak, bu puanlarla çeşitli hediye ve teşvik sistemlerinden yararlanacak. Benim Aklım Benim Şehrim uygulaması, vatandaşların katılımcı olarak kullanabilecekleri yapay zekâ destekli 3D şehir yönetim simülatörü geliştirilmesini sağlayacak. Başta Gaziantep Kart, Gazibis kullanımları, GASMEK verileri, spor merkezleri ve alanlarından yararlanan, Engelsiz Gaziantep sistemlerinden faydalanan, yapılan vergi ve diğer belediye ödemeleri, şehirdeki spor müsabakaları katılım, şehir içi müze ziyaretleri gibi hizmetleri kullanan vatandaşlar puan kazanacak. Bu toplanan puanlarla belediyenin hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlanacak. Bireyin topladığı puanlar ailesindeki başka birine, arkadaşa aktarılabilecek. Engelliler, çocuklar ve yaşlılar ise etkinliklerden daha fazla puan kazanacak.

Su tasarrufu sağlanması için özel bir alan geliştirilerek, Dünya su tüketim ortalamasını geçen hanelere bildirim gidecek, su tasarrufu sağlayanlar puan kazanarak faturalarında indirim kazanacak. Öte yandan tek elden bütün aylara göre su tüketim oranlarına ulaşılabilecek.

Dünyada ilk olarak sanal vatandaş profilleri oluşturarak verilen hizmetler konusundaki değerlendirmeleri incelenebilecek. Vatandaşların sanal ikizleri anlık olarak VR/AR teknolojileri kullanılarak 3 boyutlu izlenebilecek bu sayede daha etkili hizmet verilecek. Uygulama, 3 boyutlu oluşturulacak şehir haritasıyla sorun ve şikâyet yoğunlaşmaları analiz edilebilmesini sağlayacak.

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