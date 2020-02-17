Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Kayode, Güray Vural (Dk. 82 Chibsah), Morais, Muhammet Demir (Dk. 65 Twumasi) , Oğuz Ceylan, Sousa, Maxim (Dk. 79 Diarra)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan Talbi, Boldrin (Dk. 64 Abarhoun), Oğulcan Çağlayan, Umar, Skoda (Dk. 85 Sasse), Diomande, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo Fernandes, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.73 Sagovia)

GOLLER: Dk. 52 Sousa, Dk. 90+5 Djilobodji (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 55 Fernandes (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Maxim, Kubilay Aktaş, Sousa (Gaziantep FK) Oğuz Kağan, Ivanildo Fernandes, Talbi (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 22´nci haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.11´inci dakikada orta alandan gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin'in orta sahadan attığı pasa hareketlenen Aminu'nun sol çaprazdan çektiği sert şut üstten auta gitti.

15´inci dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Muhammet Demir, ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan´ın yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesinin ardından Muhammet'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.

16´ncı dakikada Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

35´inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan´ın içeri gönderdiği ortada topa iyi yükselen Muhammet Demir´in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

38´inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim atağın yönünü değiştirerek topu Oğuz Ceylan´a gönderdi. Oğuz´un vurduğu şut direkten döndü.

45+2´nci dakikada orta alandan gelişen Çaykur Rizespor atağında Oğulcan Çağlayan´ın içeri gönderdiği ortada topun gelişine vuran Milan Skoda´nın şutu üstten auta gitti.

52'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Andre Sousa'nın yerden şutunda top savunmaya çarpıp ağlara gitti: 1-0.

55´inci dakikada konuk takımın yaptığı pas hatasında topa hareketlenen Kayode, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi, penaltıya sebebiyet veren Fernandes, ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

56´ncı dakikada beyaz noktada topun başına geçen Muhammet´in penaltı vuruşunda top direkten döndü.

59´uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet'in şutunda top Talbi'nin eline çarptı, hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Muhammet´in vuruşu üstten auta gitti.

90+5´inci dakikada ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Twumasi'nin ortasına Djilobodji kafayı vurdu ve topu ağlarla gönderdi: 2-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.