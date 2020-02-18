Lise öğrencilerine sosyal medya uyarısı

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Gaziantep'te lise öğrencilerine sosyal medya eğitimi vererek, tehlikeli konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şocuk şube Müdürlüğü ekipleri, Aysel İbrahim Akınal Anadolu Lisesi'nde 80 öğrenciye Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi'nde ise 360 öğrenciye sosyal medya kullanımı ve zararları konusunda eğitim verdi. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen suçlarla ilgili de bilgi veren ekipler, sosyal medyanın doğru ve amacına uygun kullanımı konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Sosyal medya bağımlığına da dikkat çeken polisler, sosyal medyanın zararları konusunda da öğrencilere uyarılarda bulundu.

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