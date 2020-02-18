Zeytin yağı hırsızı yakalandı

Gaziantep'te evlerden zeytin yağı çalan bir kişi polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayaönü ve Eydibaba mahallelerinde meydana gelen faili meçhul evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olan ve 12 farklı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Ekiplerin kentte uygulada ise bir araç içerisinde bulunan 5 şüpheli şahıstan 20 gram metamfetamin, 23 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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