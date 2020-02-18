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Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü, Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde bir ikamete operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalan şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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