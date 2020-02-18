Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü, Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde bir ikamete operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalan şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

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