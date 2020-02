Gaziantep, Göztepe maçına kilitlendi Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz" "En büyük sevincimiz, taraftarlarımızı mutlu etmemiz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin 23. haftasında oynayacakları Göztepe karşılaşmasının hedef maçı olduğunu belirterek, "Zorlu bir atmosferde karşılaşmaya çıkacağımızın bilincindeyiz ancak oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz” dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın genel durumu, hedefleri, yaşanan hakem hataları, takımın taraftarla bütünleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ligde iyi bir gidişat sergilediklerini belirten Büyükekşi, puan hedefi koymadan alabildikleri kadar maksimum puanı alarak Gaziantep şehrini mutlu etmek istediklerini vurguladı.



“Göztepe karşılaşması hedef maçımız”

Takımın Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türkiye’deki futbolseverlerin artık Gaziantep Futbol Kulübü maçlarını büyük bir zevkle takip ettiklerini biliyorum. Taraflı tarafsız herkes takımımızın ortaya koyduğu futboldan zevk alıyor. Önümüzdeki hafta sonu Türk futbolunun güzide takımlarından Göztepe’ye konuk olacağız. Zorlu bir atmosferde karşılaşmaya çıkacağımızın bilincindeyiz ancak oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Eğer bu karşılaşmadan da puanlarla ayrılabilirsek hedeflerimiz açısından önümüzü daha net görebileceğiz. Umut ediyorum ki teknik heyetimiz ve futbolcularımız da ellerinden gelenin en iyisini yaparak Gaziantep halkına güzel bir galibiyet daha hediye edecektir. Ben bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.



“Gaziantep şehrinin yeri Süper Lig”

Ligde, 22 hafta sonunda toplanılan 30 puanın önemli bir başarı olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Öncelikle Çaykur Rizespor karşılaşmasında alınan çok önemli galibiyetten dolayı teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Karşılaşma sonrasında da kendilerini arayarak performanslarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Maçın hafta içi ve geç bir saatte olmasına karşılık tribünlerimizdeki binlerce taraftarımızı mutlu olarak evlerine gönderebilmek, en büyük övünç kaynağımız oluyor. Özellikle son iki iç saha maçımızda hem Sivasspor’u, hem de Çaykur Rizespor’u güzel bir futbol sergileyerek mağlup etmemizde taraftarlarımızın da katkısı çok büyük. Gaziantep şehrinin yeri Süper Lig’dir ve bunu tüm Türkiye’ye de göstermeye devam ediyor. İlk 10 hedefimizde güçlü bir şekilde ilerliyoruz ancak geride kalan on iki haftada da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Başarının anahtarı aile havasında”

Futboldaki başarının ana temellerinden birinin aile havası olduğunu dile getiren Büyükekşi, “Futbolda belki insanlar sadece maç performansları üzerinden yorum yapabiliyor ancak esas karşılaşma ona hazırlık sürecinde yaşanıyor. Futbolcularımızın, teknik heyetimizin konsantre olabilmesi ve kendilerini mutlu hissedebilmeleri adına elimizden gelen tüm fedakarlığı göstermeye çalışıyoruz. Gerek hocamız Sumudica, gerekse de futbolcularımız bu sezon çok güzel başarılara imza atıyorlar. Kulüp içerisindeki ortamımız, bizi başarılı kılan en büyük etkenlerden birisi. Mağlup olunca da suçlu aramayıp, kendi içerimizde güçlü olabiliyoruz. Soyunma odamızda gerçekten aile havası olduğunu görüyoruz. Yeni gelen transferlerimizin de bu kadar kısa süre içerisinde başarılı bir performans göstermesi bunun en güzel kanıtıdır. Takımımız mutlu oldukça performansı yükseliyor, güzel futbolla birlikte Gaziantep şehri de bizlere daha çok sarılıyor. Bu birlikteliğimiz ve istikrarımız sürdüğü sürece sürdürülebilir bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.



“Puan hedefi koymuyoruz”

Süper Lig’de şuana kadar topladıkları 30 puanla gelecek adına kendilerinde de heyecanın arttığını söyleyen Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, “Elbette taraftarlarımızın güzel skorların ardından beklentilerini arttırmasını normal karşılıyoruz. Ancak biz lig tamamlanana kadar maç maç düşünmek zorundayız. Beşiktaş maçına takılıp kalmamayı başardığımız için Çaykur Rizespor maçında böylesine iyi bir futbol ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum. Elbette ligde çıkabildiğimiz kadar en üst sıralara çıkmak istiyoruz. Fakat bu doğrultuda puan hedefi belirlemek hem takımımızı hem de camiamızı stres altına sokabilir. Olabildiğince bundan kaçınmaya ve her maça galibiyet parolasıyla hazırlanmaya devam edeceğiz. Ligin sonunda ise puan durumuna baktığımızda tüm Gazianteplilerin gurur duyacağı bir takım göstermek istiyoruz” dedi.



“Hakem hataları canımızı yakıyor”

Takım olarak sezon başından beri hakem hatalarıyla da karşılaştıklarını hatırlatan Büyükekşi, “Futbol elbette ki bir hatalar oyunudur. Ancak bu konudan en çok canı yanan takımlardan birisiyiz. Kimse düşünmesin ki kulübümüzün haklarını savunmuyoruz. Belki de bu doğrultuda en çok çalışma yapan takımlardan biriyiz. Ancak, Türk futbolunun iyi yerlere gelebilmesi adına özellikle bizlere yani kulüp başkanlarına büyük görevler düşüyor. Her zaman marka değerimizi arttırmaya ve futbolumuzu kaos ortamından uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu’muzla da sürekli olarak görüşmeler yaparak, Türk Futbolu’na katkı veren bir kulüp olmak istiyoruz. Elbette ki hakemlerimiz de hata yapmak istemezler ancak biz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonuna kadar da başarılı bir şekilde onlar da ligi tamamlayacaklardır” diye konuştu.

