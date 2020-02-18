Antarktika'da Antep fıstığı, kırmızıbiber ve üzüm ile ısındı

Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki bilim ekibi ile birlikte 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi’ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel izinle yanlarına aldıkları Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızıbiber ile soğuktan korunduklarını açıkladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) bağlı Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki bilim ekibi ile birlikte 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi’ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, ulusal bir gazetede Antarktika izlenimlerini paylaştı. Soru üzerine Kuzey kutbunda Antep Mutfağı’nın yöresel ürünleriyle ısındıklarını belirten Şahin, "Herkesin aklına ilk gelen soru ‘Çok mu soğuk’ oluyor. Bu soru soruluyor. Ciddi bir soğuk var. Hatta özellikle kışın 85 dereceleri buluyormuş. Ama bize öyle bir soğuk denk gelmedi. Biz oradayken şu ana kadarki en yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Bu çok kötü bir durum dünya için. Oradaki sıcaklık artışları dünyanın genelini çok kötü etkileyecek bir gelişme. Yine de özel kıyafetlerin, hazırlığın olmadan dayanılacak bir iklim değil Antarktika iklimi. Buzulları eriten bir küresel ısınma olabilir ama hala bir insanı donduracak kadar soğuk olabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK’ın tecrübesiyle yaptığı hazırlık sayesinde ve son olarak da yaşadığımız heyecanın da katkısıyla soğuğu çok hissetmedik.Biz, özel izinle Antep mutfağından bazı yiyecekler aldık. Yanımda, Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızıbiber vardı. Soğukta iyi beslenmemiz açısından çok işe yaradı" dedi.



“Kutup için milli, özel kıyafetler giydik”

Şahin, Kuzey kutbu için hazırlanan milli ve özel kıyafetler de giydiklerini belirterek, "Bize özel olarak oraya göre milli gayretle tasarlanmış kıyafetler verildi. Bir örnek bu kıyafetler soğuğa ve iklim şartlarına göre malzemelerden üretilmiş. Ancak sıcak tutması ve terletmemesi için geliştirildiğinden aşırı ağır. İnsan içinde zor hareket ediyor. Antarktika’ya tam olarak uygun kıyafetler olduğu için penguenler gibi ağır ağır hareket edebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.



Teknoloji Bakanı Varank teklif etti

Fatma Şahin, Güney Kutbu'na yapılan yolculuğun başlangıç sürecini de anlattı. Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, “Seni bir hemşerinle birlikte Antarktika’ya gönderelim mi” sorusu üzerine ilk önce “Acaba yanlış mı anladım” diye düşündüğünü, meselenin ayrıntılarına inince Bilim Ekibi ile birlikte düzenlenecek Antarktika’ya yapılacak sefere katılmasına karar verdiğini söyledi.



“Konular beni çok etkiledi”

Sefere katılmadan önce Antarktika’yla ilgili olarak ekipten bilgi aldığını bildiren Şahin, “Daha öncesinde kendisini biraz tanıdığım TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Antarktika Bilim Ekibi’nin koordinatörü Gaziantepli Doç. Dr. Burcu Özsoy’la da konuştum. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve benim de mezunu olmaktan gurur duyduğum İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (PolReC) koordinesinde de 3 kere yürütülmüş. Hem Sayın Bakan hem de Burcu Hoca’yla konuşmalarımızdan ortaya çıkan başlıklar bir yerel yönetici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı hem de bir kadın, anne, mühendis ve kimyager olarak beni çok etkiledi” dedi.



“Ayakkabılarımızı dezenfektan suyla temizleyerek karaya çıktık”

Şahin, Antarktika’ya gitmenin büyük bir hazırlık gerektirdiğini ve dikkat edilmesi gereken sorumlulukların bulunduğunu kaydederek, “Öyle hemen kıtaya ayak basamıyorsunuz. Çünkü buranın özel bir çevre dengesi var ve bunun olabildiğince bozulmaması gerek. Bu nedenle biz de ekip olarak Türkiye’den, uçtuğumuz uçaktan, Santiago’da konakladığımız otelden herhangi bir canlı organizmayı oraya taşımamak için ayaklarımızı, ayakkabılarımızı dezenfektan suyla temizleyerek karaya çıktık. Daha sonra da Türk bilim ekibinin araştırmalarını sürdüreceği Betanzos isimli araştırma gemisine helikopter ve Zodyak botlar kullanarak geçtik” ifadelerini kullandı.

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