Antarktika'da Antep fıstığı, kırmızıbiber ve üzüm ile ısındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antarktika'da Antep fıstığı, kırmızıbiber ve üzüm ile ısındı

İHA

Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki bilim ekibi ile birlikte 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi'ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel izinle yanlarına aldıkları Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızıbiber ile soğuktan korunduklarını açıkladı

Antarktika'da Antep fıstığı, kırmızıbiber ve üzüm ile ısındı

Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki bilim ekibi ile birlikte 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi’ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel izinle yanlarına aldıkları Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızıbiber ile soğuktan korunduklarını açıkladı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) bağlı Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki bilim ekibi ile birlikte 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi’ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, ulusal bir gazetede Antarktika izlenimlerini paylaştı. Soru üzerine Kuzey kutbunda Antep Mutfağı’nın yöresel ürünleriyle ısındıklarını belirten Şahin, "Herkesin aklına ilk gelen soru ‘Çok mu soğuk’ oluyor. Bu soru soruluyor. Ciddi bir soğuk var. Hatta özellikle kışın 85 dereceleri buluyormuş. Ama bize öyle bir soğuk denk gelmedi. Biz oradayken şu ana kadarki en yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Bu çok kötü bir durum dünya için. Oradaki sıcaklık artışları dünyanın genelini çok kötü etkileyecek bir gelişme. Yine de özel kıyafetlerin, hazırlığın olmadan dayanılacak bir iklim değil Antarktika iklimi. Buzulları eriten bir küresel ısınma olabilir ama hala bir insanı donduracak kadar soğuk olabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK’ın tecrübesiyle yaptığı hazırlık sayesinde ve son olarak da yaşadığımız heyecanın da katkısıyla soğuğu çok hissetmedik.Biz, özel izinle Antep mutfağından bazı yiyecekler aldık. Yanımda, Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızıbiber vardı. Soğukta iyi beslenmemiz açısından çok işe yaradı" dedi.

“Kutup için milli, özel kıyafetler giydik”
Şahin, Kuzey kutbu için hazırlanan milli ve özel kıyafetler de giydiklerini belirterek, "Bize özel olarak oraya göre milli gayretle tasarlanmış kıyafetler verildi. Bir örnek bu kıyafetler soğuğa ve iklim şartlarına göre malzemelerden üretilmiş. Ancak sıcak tutması ve terletmemesi için geliştirildiğinden aşırı ağır. İnsan içinde zor hareket ediyor. Antarktika’ya tam olarak uygun kıyafetler olduğu için penguenler gibi ağır ağır hareket edebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Teknoloji Bakanı Varank teklif etti
Fatma Şahin, Güney Kutbu'na yapılan yolculuğun başlangıç sürecini de anlattı. Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, “Seni bir hemşerinle birlikte Antarktika’ya gönderelim mi” sorusu üzerine ilk önce “Acaba yanlış mı anladım” diye düşündüğünü, meselenin ayrıntılarına inince Bilim Ekibi ile birlikte düzenlenecek Antarktika’ya yapılacak sefere katılmasına karar verdiğini söyledi.

“Konular beni çok etkiledi”
Sefere katılmadan önce Antarktika’yla ilgili olarak ekipten bilgi aldığını bildiren Şahin, “Daha öncesinde kendisini biraz tanıdığım TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Antarktika Bilim Ekibi’nin koordinatörü Gaziantepli Doç. Dr. Burcu Özsoy’la da konuştum. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve benim de mezunu olmaktan gurur duyduğum İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (PolReC) koordinesinde de 3 kere yürütülmüş. Hem Sayın Bakan hem de Burcu Hoca’yla konuşmalarımızdan ortaya çıkan başlıklar bir yerel yönetici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı hem de bir kadın, anne, mühendis ve kimyager olarak beni çok etkiledi” dedi.

“Ayakkabılarımızı dezenfektan suyla temizleyerek karaya çıktık”
Şahin, Antarktika’ya gitmenin büyük bir hazırlık gerektirdiğini ve dikkat edilmesi gereken sorumlulukların bulunduğunu kaydederek, “Öyle hemen kıtaya ayak basamıyorsunuz. Çünkü buranın özel bir çevre dengesi var ve bunun olabildiğince bozulmaması gerek. Bu nedenle biz de ekip olarak Türkiye’den, uçtuğumuz uçaktan, Santiago’da konakladığımız otelden herhangi bir canlı organizmayı oraya taşımamak için ayaklarımızı, ayakkabılarımızı dezenfektan suyla temizleyerek karaya çıktık. Daha sonra da Türk bilim ekibinin araştırmalarını sürdüreceği Betanzos isimli araştırma gemisine helikopter ve Zodyak botlar kullanarak geçtik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dubai Gulfood 2020 fuarında Bizce Yağ’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Dubai Gulfood 2020 fuarında Bizce Yağ’a büyük ilgi
Gaziantep, Göztepe maçına kilitlendi Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz" "En büyük sevincimiz, taraftarlarımızı mutlu etmemiz"
YEREL HABERLER Gaziantep, Göztepe maçına kilitlendi Gaziantep Futbol ...
Şampiyonlar teşekkür ziyaretinde Türkiye Şampiyonası hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Şampiyonlar teşekkür ziyaretinde Türkiye Şampiyonası ...
Gaziantep’te aranan 136 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te aranan 136 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
GKV Yapay Zeka Ve Robotik Kulübü etkinlikleri
YEREL HABERLER GKV Yapay Zeka Ve Robotik Kulübü etkinlikleri
Gaziantepli sporculardan Gençler Karete Okul Yarışmalarında 10 madalya
YEREL HABERLER Gaziantepli sporculardan Gençler Karete Okul ...
Zeytin yağı hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Zeytin yağı hırsızı yakalandı
"Karaciğer yağlanmasından sporla kurtulun" Uzmanı Doktor Muzaffer Ertürk karaciğer yağlanması ile ilgili uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER "Karaciğer yağlanmasından sporla kurtulun" Uzmanı ...
Trafikte drift kaza ile sonuçlandı
YEREL HABERLER Trafikte drift kaza ile sonuçlandı
Lise öğrencilerine sosyal medya uyarısı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine sosyal medya uyarısı
Bağırsağından yapılan mesaneyle yeniden hayata tutundu
YEREL HABERLER Bağırsağından yapılan mesaneyle yeniden hayata ...
Sokakta dilenen çocuklar toplandı
YEREL HABERLER Sokakta dilenen çocuklar toplandı
Marius Sumudica: "Muhammed için üzgün değilim" "Bugün çok fazla fırsat kaçırdık"
YEREL HABERLER Marius Sumudica: "Muhammed için üzgün değilim" "Bugün ...
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından
İsmail Kartal: "İki haftadır maç yapmadığımız için konsantrasyonumuz eksikti"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "İki haftadır maç yapmadığımız için ...
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk ...
Kaçak avlananlara ceza
YEREL HABERLER Kaçak avlananlara ceza
Gaziantep’te gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te gıda denetimi yapıldı
İslahiye'de gıda denetimleri seferberliği başladı
YEREL HABERLER İslahiye'de gıda denetimleri seferberliği başladı
Midesinde tümör çıkan yılana başarılı ameliyat
YEREL HABERLER Midesinde tümör çıkan yılana başarılı ameliyat
HKÜ’de akademisyenlere yönelik eğitici eğitimi
YEREL HABERLER HKÜ’de akademisyenlere yönelik eğitici eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X