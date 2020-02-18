Bu kurs hem stres attırıyor hem de kazandırıyor Ahşap boyama kursu ile renkli geri dönüşüm yapılıyor

Pirsultan Aile Merkezi'nde açılan ahşap boyama kursunda yürütülen faaliyetler hem stres attırıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kursta, eskimiş ve kullanılmayan ahşaplar, boyanarak tekrar kullanılabilir hale getiriliyor.

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı ilçe genelindeki 37 aile merkezinde 14 farklı branşta verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Kadınların meslek sahibi olmalarına zemin oluşturan kurslar, aynı zamanda yeni hobi edinmek isteyenlerin de vazgeçilmez adresi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Pirsultan Aile Merkezi'nde açılan ahşap boyama kursuna katılanlar, aldıkları eğitimler neticesinde birbirinden güzel eserler üretiyorlar. Ürettikleri ürünlerin satışını yapan kursiyerler, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar.

"Tekrar kullanılabilecek duruma getiriyoruz"

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Ahşap Boyama Eğitmeni Merve Denkçeken, “Kursumuz, 4 aydan bu yana devam ediyor. Burada yaptığımız işlem üretilen ürünlerin geri dönüşümü ve satışı yönündedir. Evde kullanılmış ve eskimiş olan ahşapları tekrar kullanılabilecek duruma getiriyoruz. Ahşap boyaması yapılırken insanı sinir ve stresten de arındırır. Ahşap boyaması, insanı farklı dünyalara götürür. Öğrencilerimizin yaptığı ürünleri satması, aile ekonomisine katkıda bulunması için destek veriyoruz. Öğrencilerimiz, para kazandıkça daha fazla yapmak istiyorlar. Kursumuza olan talep her geçen gün artıyor” dedi.

"Kurs eğitmenini çok seviyoruz"

Kullanmadığı sehpasını tekrar kullanılabilir hale getirmek için çalıştığını kaydeden kursiyer Nazmiye Parlak, “Kursa stres atmak, geri dönüşüm yapmak için geliyoruz. Kurs eğitmenimizi çok seviyoruz. Şu an üzerinde çalıştığım ürün benim evde kullandığım eski bir sehpaydı. Rengini değiştirdim. Yaptığım işlemle tekrar kullanılabilecek bir hale getiriyorum” ifadelerini kullandı.

"Ürünlerin satışını yapabiliyoruz"

Kursiyer Selma Dündar, sipariş üzerine de çalıştığını kaydederek, “Yaklaşık 4 aydır ahşap boyama kursuna geliyorum. Evde kullanmadığımız eşyaları, eskimiş eşyaları buraya getirerek geri dönüşümle yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Aldığımız ürünleri boyuyoruz. Boyadığımız ürünlerin satışını yapabiliyoruz. Sipariş üzerine de güzel ürünler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Evimin eksikliklerini tamamlıyorum"

Kursiyer Meryem Topuz ise, “Ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Evimin eksikliklerini tamamlıyorum. Satış da yapıyorum. Böyle bir imkan bize tanıdığı için Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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