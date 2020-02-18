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Karkamış’ta resim çalıştayı

İHA

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, Karkamış Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirdiği resim çalıştayı başladı. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, "Fakülte olarak Sanat Sınırda adlı sergiler dizisi yapıyoruz" dedi.

Karkamış’ta resim çalıştayı

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, Karkamış Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirdiği resim çalıştayı başladı. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, “Fakülte olarak Sanat Sınırda adlı sergiler dizisi yapıyoruz” dedi.
Resim çalıştayının açılışında konuşan Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, ilk kez geldiği Karkamış’tan çok etkilendiğini belirterek, “Böyle bir sınır kentine ilk kez geliyorum. Fakülte olarak Sanat Sınırda adlı sergiler dizisi yapıyoruz. Burayı görünce bu etkinliğimizin yeri tam da burasıymış dedim. 16 Şubat günü hocalarımız ve öğrencilerimiz Karkamış ve çevresini gezip detaylı olarak incelediler. Bu deneyimler sonucunda ortaya çıkaracağımız eserlerin, farklı gözle buranın değerlerini ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Bizlerde hocalar olarak hem de öğrencilerimizle birlikte üretmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu çalıştay hepimize hayırlı olsun. Bu çalıştaya destek olan başta Sayın Belediye Başkanımız Ali Doğan’a, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve fakültemiz adına organizasyonu sağlayan Doç. Dr. Ayhan Özer’e ve katılımıyla destek sağlayan başta Doç. Dr. Elif Şenel’e, diğer öğretim elamanı arkadaşlarıma ve öğrencilerime de teşekkür ediyorum. Bu resimleri sergileyecek olmaktan ve bu etkinliğe katılmaktan dolayı sevinçliyiz” diye konuştu.
Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan da yaptığı konuşmasında etkinliğe katılan sanatçılara teşekkür ederek, “Burada yapacağınız resimler sizler çok önemli olmayabilir. Ancak ilçem için çok şey ifade ediyor. Güzel ilçemizle ilgili farkındalık yaratmanız, sınırda olan ilçemizle ilgili çaba sarf etmeniz, buradaki kültürü, tarihi yaşanmışlıkları tuvallerinize aktarmanız, bize büyük bir katkı ve değer sağlayacaktır. Buna inanın, ilçem adına sizlere teşekkür ederim” dedi.
Resim Çalıştayı etkinlikleri çerçevesi içerisinde Karkamış Antik Kentinin kendine özgü kültürel, tarihi ve coğrafik güzelliklerine dikkat çekilecek. 1621 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek çalıştaya, başta Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda ve dekan yardımcıları, Doç. Dr. Elif Şenel ve Doç. Dr. Ayhan Özer olmak üzere öğretim elamanları, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan 25 kişilik bir sanatçı grubu katılıyor. Çalıştay sergisi ise 21 Şubat Cuma günü saat 15.00’da Kakmamış Belediyesi konferans salonu fuayesinde gerçekleştirilecek.

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