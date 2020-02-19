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GAİB tekstil mühendisliğini cazip hale getiriyor

İHA

Türkiye'de tekstil mühendisliği algısının yükseltilmesi ve alanlarında uzman mühendislerin yetiştirilerek tekstil sektörüne kazandırılması amacıyla Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, üniversiteler ile yürüttüğü ortak çalışmaların kapsamını genişletmeye başladı.

GAİB tekstil mühendisliğini cazip hale getiriyor

Türkiye’de tekstil mühendisliği algısının yükseltilmesi ve alanlarında uzman mühendislerin yetiştirilerek tekstil sektörüne kazandırılması amacıyla Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, üniversiteler ile yürüttüğü ortak çalışmaların kapsamını genişletmeye başladı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Gaziantep Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanları ve Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlarıyla, tekstil alanında akademi ve sektörün iş birliği içerisinde olması için yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. GAİB tarafından üniversitesanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve mesleki eğitimin sadece üniversitelerde değil, sahada da tatbik edilmesine yönelik çalışmalara hız verildi.
Tekstil Birliği organizasyonu ile düzenlenen toplantıda, başarılı öğrencilere burs verilmesi, öğrencilerin alan tecrübesinin artırılması ve tekstil mühendisliği bölümünde eğitim gören üniversite öğrencilerinin işletmelerde eğitim alarak mesleki bilgilerini pekiştirmelerini amaçlayan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Tekstil mühendisliği eğitimi veren üniversitelerin müfredatlarının da güncellenmesini hedefleyen toplantı, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci başkanlığında düzenlenirken toplantıya Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Korkmaz ve Adıyaman Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seval Uyanık katıldı.
“Tekstil sektörü ülkemiz için büyük önem taşıyor”
2020 ve sonrasıyla ilgili yol haritasının ele alındığı toplantının ardından bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Tekstil sektörü ülkemiz için büyük önem taşıyan ve ihracatımızın ciddi bir bölümünü oluşturan sektörlerimizden birisidir. Bu sektörde görev alacak beyaz yakalıların nitelikli eğitim alması, güncel müfredatla yarınlara hazırlanması, tekstil mühendisliği algısının yükseltilerek alanda daha yetenekli gençlerin görev alabilmesi için bizler de üzerimize düşen çalışmaları sürdürüyoruz. 2019 yılında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak dahil olduğumuz Tekstil, Konfeksiyon ve Deri İhracatçı Birlikleri tarafından, başarılı öğrencilerin tekstil sektörüne kazandırılması amacıyla, üniversite sınavında tekstil ve deri mühendisliği bölümünü seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilmesi kampanyası kapsamında projenin finansmanında tüm birlikler içerisinde ikinci sıradaydık. Proje halen Birliklerimiz destek kapsamındadır. Bu yıl da YÖK ve TİM iş birliğiyle sürdürülecek “Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi Çalışmaları'nda, Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliğimiz bölgemizde üç üniversiteyle koordineli olarak çalışacaktır. Birlik olarak; Gaziantep Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi’nin Mühendislik Fakülteleri ile koordineli olarak tekstil mühendisliği bölümlerinde eğitim görecek gençlerimize burs desteği verilmesi, müfredatın güncellenmesi ve yanı sıra mühendis adaylarımızın sektörle iç içe uygulamalı eğitim alabilmeleri yönündeki çalışmalarımızı başlatacağız” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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