Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler

İHA

Gaziantep'te ilkokul öğrencileri trafik kazasında yaralanan köpeğin üşümemesi için altına örtü sererek, üzerini montlarıyla örttü

Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler

Gaziantep'te ilkokul öğrencileri trafik kazasında yaralanan köpeğin üşümemesi için altına örtü sererek, üzerini montlarıyla örttü
İslahiye ilçesinde Cevdet Mahalle İlkokulu çevresinde plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği yaralandı. Öğle paydosunda evlerine yemek yemeye giden bir grup öğrenci, okula dönerken yaralı ve çaresizce kaldırımda bekleyen köpeğe yardım için harekete geçti. Köpeğin yaralandığını anlayan öğrenciler hemen okula koşarak, Okul Müdürü Yardımcısı Nermin Aslanoğlu'ndan yardım istedi. Aslanoğlu'nun yardımıyla okulda bulunan masa örtülerinden birini alan öğrenciler köpek üşümesin diye örtüyü köpeğin altına serdi. Öğrencilerden biri de üzerindeki montu çıkararak yaralı hayvanın üzerine örterken önüne de yiyecek bir şeyler koydu. Okul Müdür Yardımcısı Aslanoğlu ise telefonla İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezine ulaşarak yardım istedi.
Gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan köpek tedavi altına alındı.
Okul Müdürü Yardımcısı Nermin Aslanoğlu yaşadıklarını anlatarak, "Öğle paydosunda evlerinden dönen çocuklar kapının önünde yaralı bir köpek gördüklerini söyledi. Köpeğin üşüdüğünü söyleyerek, benden örtü istediler. Örtüyü bulup, dışarı çıktığımda tüm öğrenciler köpeğin başında toplanmış halde gördüm. Yaralı hayvanlan için bir şey yapmak isteyen öğrencilerden bir kaçı verdiğim örtüyü altına serdi, bir başka öğrenci de üzerindeki montu çıkararak köpeğin üzerini örttü. Hemen İslahiye Belediyesini arayarak, ekiplerden yardım istedim. Tabi çocukların duyarlılığı beni çok etkiledi. Soğuk havaya rağmen biri montunu çıkarmış, köpeğin üzerini örttü, bir diğeri benden örtü istedi, altına serdi" diye konuştu.
Ekiplerin gelmesi ile öğrenciler okullarına dönerken, tedavisine başlanan köpeğin ayağında ve vücudunun arka kısmında belirli bölgelerinde zedelenme olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Papağanı 'Paşa'yı, sokaklara astığı ilanlarla arıyor
YEREL HABERLER Papağanı 'Paşa'yı, sokaklara astığı ilanlarla arıyor
Antep tarihini bilen kazanacak Bilgi yarışması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Antep tarihini bilen kazanacak Bilgi yarışması için ...
GAÜN’ün dev kütüphane projesine onay
YEREL HABERLER GAÜN’ün dev kütüphane projesine onay
Büyükşehir’den “Şühedanın Emaneti Gaziantep” söyleşisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Şühedanın Emaneti Gaziantep” ...
Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ...
Akü hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Akü hırsızı yakalandı
GKV'liler sporda başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER GKV'liler sporda başarıdan başarıya koşuyor
GKV Cemil Alevli Koleji öğrencileri Koç EYP'20'ye katıldı
YEREL HABERLER GKV Cemil Alevli Koleji öğrencileri Koç EYP'20'ye ...
GAİB tekstil mühendisliğini cazip hale getiriyor
YEREL HABERLER GAİB tekstil mühendisliğini cazip hale getiriyor
Gaziantep´te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep´te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı
Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı
Karkamış’ta resim çalıştayı
YEREL HABERLER Karkamış’ta resim çalıştayı
GTB başkanlarından Antep fıstığına destek talebi GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: “Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi üretimin artması ve kayıt dışının önüne geçilmesine katkı sağlayacak” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Antep fıstığına, fındıkta olduğu gibi ton ve alan bazlı destekleme verilmesini talep ediyoruz”
YEREL HABERLER GTB başkanlarından Antep fıstığına destek talebi GTB ...
İHA pilotluğu GTO’da konuşuldu
YEREL HABERLER İHA pilotluğu GTO’da konuşuldu
Gaziantep'in Sahaflar çarşısı kültürü Mecidiye Han'da yaşatılacak
YEREL HABERLER Gaziantep'in Sahaflar çarşısı kültürü Mecidiye Han'da ...
Bu kurs hem stres attırıyor hem de kazandırıyor Ahşap boyama kursu ile renkli geri dönüşüm yapılıyor
YEREL HABERLER Bu kurs hem stres attırıyor hem de kazandırıyor Ahşap ...
Antarktika'da Antep fıstığı, kırmızıbiber ve üzüm ile ısındı
YEREL HABERLER Antarktika'da Antep fıstığı, kırmızıbiber ve üzüm ile ...
Dubai Gulfood 2020 fuarında Bizce Yağ’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Dubai Gulfood 2020 fuarında Bizce Yağ’a büyük ilgi
Gaziantep, Göztepe maçına kilitlendi Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz" "En büyük sevincimiz, taraftarlarımızı mutlu etmemiz"
YEREL HABERLER Gaziantep, Göztepe maçına kilitlendi Gaziantep Futbol ...
Şampiyonlar teşekkür ziyaretinde Türkiye Şampiyonası hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Şampiyonlar teşekkür ziyaretinde Türkiye Şampiyonası ...
Gaziantep’te aranan 136 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te aranan 136 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
GKV Yapay Zeka Ve Robotik Kulübü etkinlikleri
YEREL HABERLER GKV Yapay Zeka Ve Robotik Kulübü etkinlikleri
Gaziantepli sporculardan Gençler Karete Okul Yarışmalarında 10 madalya
YEREL HABERLER Gaziantepli sporculardan Gençler Karete Okul ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X