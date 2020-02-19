GSO’nun Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Deprem konusunda gerekli önlemleri zaman kaybetmeden almalıyız” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Meslek liselerine ağırlık vererek, tüm kesimlere yayılmasını sağlamalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GSO’nun Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Deprem ...

İHA

GSO’nun Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Deprem konusunda gerekli önlemleri zaman kaybetmeden almalıyız” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Meslek liselerine ağırlık vererek, tüm kesimlere yayılmasını sağlamalıyız”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Şubat ayı meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda Dünya, Türkiye ve Gaziantep ekonomisindeki son gelişmelerle birlikte güçlükler ve fırsatlar değerlendirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın yaşamını kaybettiği depreme dikkat çekerek, depreme karşı yapı denetimlerinin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini söyledi. Geçen hafta İdlib’de şehitlerimiz olduğunu anımsatan Konukoğlu, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize sabırlar diliyorum. Bir an evvel Suriye’nin barışa kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde Elazığ ve Malatya’da 41 kişinin yaşamını kaybettiğini anımsatan Adil Sani Konukoğlu, “Herkes evinin yanı sıra, işletmelerini kontrol ettirsin. Son zamanlarda uzmanlar Kahramanmaraş Türkoğlu bölgesinde bulunan fay hattının kırılacağı konusunda tahmin yürütüyorlar. Türkoğlu ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kuş uçuşu mesafe bakımından çok yakın” şeklinde konuştu. Prefabrik yapılar başta olmak üzere, idari binaların ve işletmelerin kontrollerinin mutlaka yaptırılması gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, “Herhangi bir yerde sorun varsa dikkat edip, almanız gereken önlemleri zaman kaybetmeden almalısınız. Aksi takdirde, daha ağır yüklerle karşı karşıya kalabiliriz” uyarısında bulundu.
Organize Sanayi Bölgesi olarak, önümüzdeki günlerde depreme karşı alınabilecek önlemler konusunda çalışma başlatılacağını açıklayan Konukoğlu, şöyle devam etti:
“En kısa zamanda bir çalışma yaptırıp, sizlere bilgi vereceğiz ama sizlerden ricam, lütfen beklemeyin. Herkes kendi binasının kontrolünü yaptırsın, alması gereken tedbiri bir an evvel alsın. Oluşabilecek bir deprem hem can hem de iş kayıplarına sebep olur. Kontrolleri inşaatı yaptırdığınız kuruma değil, üçüncü bir kuruma yaptırın”
Çin’de meydana gelen korona virüsü salgınına değinen ve Çinli üreticilerin hem yükleme hem de sipariş alma problemi yaşadıklarını kaydeden Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de geçici olarak bazı ürünlere talep artışları yaşanabilir. Ancak, bunu yeni yatırımların gerekçesi yapmayın. Bu dalgalanma durulunca her şey tersine dönebilir. Yatırım kararları birden fazla veri dikkate alınarak yapılmalı. GSO olarak, Çin’den ithal edilen ve bu ülkeye ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin detaylı incelemesini başlattık. Çalışma tamamlandığında hazırlanacak raporu sanayicilere göndereceğiz”
Çin’deki korona salgınından kaynaklı olarak hammadde fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı sanayicileri uyaran Konukoğlu, “Böyle dönemlerde hammadde fiyatlarında düşme olabilir. Ancak her zamankinden daha duyarlı olmalıyız. Öncelikle hammaddelerin menşeine dikkat etmeliyiz. Hammadde fiyatı düştü diyerek hemen almayın, iyi inceleyin. Çin bu hammaddeyi ne kadar kullanıyordu, belki kullanmadığı bir hammaddedir” ifadelerine yer verdi.
Meclis üyelerine Gaziantep’in üretim, ihracat ve diğer ekonomisi ile ilgili rakamlarını aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, meslek liselerinin önemine vurgu yaptı. Adnan Ünverdi, meslek lisesi konusunun milli birlik ve berberlik ruhuyla hareket edilerek tüm kesimlere iletilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Meslek liselerine ağırlık vererek, tüm kesimlere yayılmasını sağlamalıyız. Lütfen bu konuyu çevremizde kim varsa anlatalım ve çocuklarımızı meslek liselerine yönlendirelim” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GSO tarafından yapımı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi’nin bu yıl içerisinde faaliyete başlayacağını dile getiren Ünverdi, “Bu proje ile Gaziantep’in sanayisinin yalın üretim, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 geçişini sağlamış olacağız. Burada verimlilik üretim konusunda eğitimler verilecek. İnşallah bu çalışmalarla daha hızlı mesafe kat edeceğiz” şeklinde konuştu.
Gaziantep Sanayi Odası ile Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) işbirliğiyle "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı" yapıldığını hatırlatan Adnan Ünverdi, “Bunun sonucunda odamızda, ‘SAHA İstanbul İrtibat Ofisi’ kuruluyor. Burada SAHA İstanbul’un bir temsilcisi olacak. İstanbullu sanayicilerin Gaziantep’te savunma sanayi veya metal sanayinde yaptırabilecekleri ürünleri buraya yönlendirecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öğretmenden şiddet gören öğrenci: ...
Öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı anlar ...
Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu
YEREL HABERLER Öğretmenden şiddet gören öğrenci: Arkadaşımla ...
Taşköprü'ye rakip çıkan Araban'da Sarımsak Üreticileri Birliği Kuruldu
YEREL HABERLER Taşköprü'ye rakip çıkan Araban'da Sarımsak ...
Ay-yıldızlı kulaçlar başarıya kenetlendi
YEREL HABERLER Ay-yıldızlı kulaçlar başarıya kenetlendi
Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler
YEREL HABERLER Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler
Papağanı 'Paşa'yı, sokaklara astığı ilanlarla arıyor
YEREL HABERLER Papağanı 'Paşa'yı, sokaklara astığı ilanlarla arıyor
Antep tarihini bilen kazanacak Bilgi yarışması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Antep tarihini bilen kazanacak Bilgi yarışması için ...
GAÜN’ün dev kütüphane projesine onay
YEREL HABERLER GAÜN’ün dev kütüphane projesine onay
Büyükşehir’den “Şühedanın Emaneti Gaziantep” söyleşisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Şühedanın Emaneti Gaziantep” ...
Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ...
Akü hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Akü hırsızı yakalandı
GKV'liler sporda başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER GKV'liler sporda başarıdan başarıya koşuyor
GKV Cemil Alevli Koleji öğrencileri Koç EYP'20'ye katıldı
YEREL HABERLER GKV Cemil Alevli Koleji öğrencileri Koç EYP'20'ye ...
GAİB tekstil mühendisliğini cazip hale getiriyor
YEREL HABERLER GAİB tekstil mühendisliğini cazip hale getiriyor
Gaziantep´te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep´te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı
Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı
Karkamış’ta resim çalıştayı
YEREL HABERLER Karkamış’ta resim çalıştayı
GTB başkanlarından Antep fıstığına destek talebi GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: “Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi üretimin artması ve kayıt dışının önüne geçilmesine katkı sağlayacak” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Antep fıstığına, fındıkta olduğu gibi ton ve alan bazlı destekleme verilmesini talep ediyoruz”
YEREL HABERLER GTB başkanlarından Antep fıstığına destek talebi GTB ...
İHA pilotluğu GTO’da konuşuldu
YEREL HABERLER İHA pilotluğu GTO’da konuşuldu
Gaziantep'in Sahaflar çarşısı kültürü Mecidiye Han'da yaşatılacak
YEREL HABERLER Gaziantep'in Sahaflar çarşısı kültürü Mecidiye Han'da ...
Bu kurs hem stres attırıyor hem de kazandırıyor Ahşap boyama kursu ile renkli geri dönüşüm yapılıyor
YEREL HABERLER Bu kurs hem stres attırıyor hem de kazandırıyor Ahşap ...
Antarktika'da Antep fıstığı, kırmızıbiber ve üzüm ile ısındı
YEREL HABERLER Antarktika'da Antep fıstığı, kırmızıbiber ve üzüm ile ...
Dubai Gulfood 2020 fuarında Bizce Yağ’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Dubai Gulfood 2020 fuarında Bizce Yağ’a büyük ilgi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X