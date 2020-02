GSO’nun Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Deprem konusunda gerekli önlemleri zaman kaybetmeden almalıyız” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Meslek liselerine ağırlık vererek, tüm kesimlere yayılmasını sağlamalıyız”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Şubat ayı meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda Dünya, Türkiye ve Gaziantep ekonomisindeki son gelişmelerle birlikte güçlükler ve fırsatlar değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın yaşamını kaybettiği depreme dikkat çekerek, depreme karşı yapı denetimlerinin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini söyledi. Geçen hafta İdlib’de şehitlerimiz olduğunu anımsatan Konukoğlu, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize sabırlar diliyorum. Bir an evvel Suriye’nin barışa kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde Elazığ ve Malatya’da 41 kişinin yaşamını kaybettiğini anımsatan Adil Sani Konukoğlu, “Herkes evinin yanı sıra, işletmelerini kontrol ettirsin. Son zamanlarda uzmanlar Kahramanmaraş Türkoğlu bölgesinde bulunan fay hattının kırılacağı konusunda tahmin yürütüyorlar. Türkoğlu ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kuş uçuşu mesafe bakımından çok yakın” şeklinde konuştu. Prefabrik yapılar başta olmak üzere, idari binaların ve işletmelerin kontrollerinin mutlaka yaptırılması gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, “Herhangi bir yerde sorun varsa dikkat edip, almanız gereken önlemleri zaman kaybetmeden almalısınız. Aksi takdirde, daha ağır yüklerle karşı karşıya kalabiliriz” uyarısında bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi olarak, önümüzdeki günlerde depreme karşı alınabilecek önlemler konusunda çalışma başlatılacağını açıklayan Konukoğlu, şöyle devam etti:

“En kısa zamanda bir çalışma yaptırıp, sizlere bilgi vereceğiz ama sizlerden ricam, lütfen beklemeyin. Herkes kendi binasının kontrolünü yaptırsın, alması gereken tedbiri bir an evvel alsın. Oluşabilecek bir deprem hem can hem de iş kayıplarına sebep olur. Kontrolleri inşaatı yaptırdığınız kuruma değil, üçüncü bir kuruma yaptırın”

Çin’de meydana gelen korona virüsü salgınına değinen ve Çinli üreticilerin hem yükleme hem de sipariş alma problemi yaşadıklarını kaydeden Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de geçici olarak bazı ürünlere talep artışları yaşanabilir. Ancak, bunu yeni yatırımların gerekçesi yapmayın. Bu dalgalanma durulunca her şey tersine dönebilir. Yatırım kararları birden fazla veri dikkate alınarak yapılmalı. GSO olarak, Çin’den ithal edilen ve bu ülkeye ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin detaylı incelemesini başlattık. Çalışma tamamlandığında hazırlanacak raporu sanayicilere göndereceğiz”

Çin’deki korona salgınından kaynaklı olarak hammadde fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı sanayicileri uyaran Konukoğlu, “Böyle dönemlerde hammadde fiyatlarında düşme olabilir. Ancak her zamankinden daha duyarlı olmalıyız. Öncelikle hammaddelerin menşeine dikkat etmeliyiz. Hammadde fiyatı düştü diyerek hemen almayın, iyi inceleyin. Çin bu hammaddeyi ne kadar kullanıyordu, belki kullanmadığı bir hammaddedir” ifadelerine yer verdi.

Meclis üyelerine Gaziantep’in üretim, ihracat ve diğer ekonomisi ile ilgili rakamlarını aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, meslek liselerinin önemine vurgu yaptı. Adnan Ünverdi, meslek lisesi konusunun milli birlik ve berberlik ruhuyla hareket edilerek tüm kesimlere iletilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Meslek liselerine ağırlık vererek, tüm kesimlere yayılmasını sağlamalıyız. Lütfen bu konuyu çevremizde kim varsa anlatalım ve çocuklarımızı meslek liselerine yönlendirelim” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GSO tarafından yapımı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi’nin bu yıl içerisinde faaliyete başlayacağını dile getiren Ünverdi, “Bu proje ile Gaziantep’in sanayisinin yalın üretim, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 geçişini sağlamış olacağız. Burada verimlilik üretim konusunda eğitimler verilecek. İnşallah bu çalışmalarla daha hızlı mesafe kat edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası ile Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) işbirliğiyle "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı" yapıldığını hatırlatan Adnan Ünverdi, “Bunun sonucunda odamızda, ‘SAHA İstanbul İrtibat Ofisi’ kuruluyor. Burada SAHA İstanbul’un bir temsilcisi olacak. İstanbullu sanayicilerin Gaziantep’te savunma sanayi veya metal sanayinde yaptırabilecekleri ürünleri buraya yönlendirecekler” diye konuştu.

