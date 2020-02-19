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Muhammed Demir: "Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm" Gaziantep F.K'lı Muhammed ...

İHA

Muhammed Demir: "Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm" Gaziantep F.K'lı Muhammed Demir: "Galibiyet, kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı"

Gaziantep Futbol Kulübü’nün geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçında iki kez penaltıdan yararlanamayan Muhammed Demir, kaçırdığı penaltılar için çok üzgün olduğunu belirterek, "Galibiyet, kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken, tecrübeli futbolcu Muhammed Demir, Rizespor maçında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Maçta iki penaltı kaçırdığı için çok üzgün olduğunu belirten Muhammed Demir, aldıkları galibiyetle biraz olsun rahatladığını vurguladı. Tecrübeli forvet, Teknik Direktör Marius Sumudica ile aralarında sorun olmadığını da açıkladı.

“Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm”
Muhammed Demir, “Çaykur Rizespor maçında galip geldiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı. Penaltı kaçırdığım için üzgünüm tabi ama futbolda bu tür şeyler var. Açıkçası ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadım. İkinci penaltıyı da kendim yaptıktan sonra ekstra motive oldum ve kendimi affettirme fırsatı yakaladığımı düşündüm. Maalesef olmadı. Kendi adıma iki penaltı kaçırdığım için çok üzüldüm ama takım galip geldiği için sonrasında mutlu oldum. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğim” dedi.

“Sumudica ile aramızda sorun yok”
Teknik Direktör Marius Sumudica ile aralarında bir problem olmadığını da açıklayan Muhammed Demir, “Benim hocayla ilgili bir sıkıntım yok. Onun da benimle yok. Bunu biliyorum. Hocanın maçtan sonra beni tribünlere götürmesinden ve taraftarların ismimi zikretmesinden her şekilde mutlu oldum. Biraz daha huzurum yerine geldi. Çünkü takımımı negatif etkilemek istemem hiçbir zaman. Taraftarlarla ilgili de bir problemim yok. Bu zaten olamaz. Ben yıllardan beridir buradayım, buraya emek veriyorum. Biz burada bir aile gibiyiz ve aile içinde de bu tür şeyler olabilir. Önümüzdeki haftalarda goller atıp sarılırız hep beraber” ifadelerini kullandı.

“Göztepe maçına moralli bir şekilde gidiyoruz”
Ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demir, “Rize maçının moraliyle oraya daha iyi gittiğimizi düşünüyorum. Rize maçı kötü bitseydi zor günler yaşayabilirdik. Çünkü zor bir fikstüre giriyoruz. O yüzden aldığımız 3 puanla Göztepe maçına daha moralli, daha motivasyonumuz yüksek şekilde gidiyoruz. Güzel bir maç olacak ve inşallah bizim açımızdan da iyi biten bir maç olacak” diye konuştu.

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