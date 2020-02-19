Gaziantep’te helikopter destekli trafik uygulaması

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Gaziantep’te 500 polisin katılımıyla helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Savcılı Mahallesi’nde helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı uygulamaya 500 polis katıldı. Mahalle polis ekipleri tarafından abluka altına alınırken, trafik polislerinin durdurduğu araçlarda arama yapıldı. Gün boyunca devam edecek olan uygulama, mahalle sakinlerinin de desteğini gördü.

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