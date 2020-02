Marius Sumudica’dan küme düşme tespiti Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica: “36-37 puanla ligde kalınabilir” “Zorlu bir beş hafta var önümüzde”

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig’de 3637 puan bandına çıkmaları halinde ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın tesislerde gerçekleştirdiği antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3637 puan bandına çıkmaları halinde ligde kalacaklarını söyledi. Sumudica, Göztepe maçı ile birlikte zorlu bir fikstüre girmelerine rağmen her maça tek tek odaklanacaklarını da belirtti.



“3637 puanla bu ligde kalınabilir”

Çaykur Rizespor maçında aldıkları galibiyetle biraz rahatladıklarını belirten Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3637 puanla Süper Lig’de kalmayı garantileyebileceklerini söyleyerek, “O yüzden biz de bu 3637 puanı alabildiğimiz kadar hızlı bir şekilde almak istiyoruz. O puanları aldıktan sonra geriye yaslanmayacağız. Oynadığımız her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Çünkü federasyon her galibiyet için kulüpleri finansal açıdan rahatlatan bir para veriyor ve bizim kulübü de düşünmemiz lazım. Bu galibiyetleri alırsak oyuncuların ödemeleri de gecikmez ve bir sıkıntı yaşanmaz” dedi.



“Zorlu bir beş hafta var önümüzde”

Ligde çok zorlu bir beş haftaya gireceklerini de söyleyen Sumudica, bu zorlu maçları tek tek düşüneceklerini vurgulayarak, “Çok zorlu bir 5 hafta var önümüzde ama ben bu maçları paket olarak düşünmek yerine tek tek hedef koyuyorum. Oyuncularım da bunu biliyor. Benim için önemli olan şey her zaman önümüzdeki ilk maçtır. Çünkü futbolda peş peşe dört maç kaybedebilirsiniz de kazanabilirsiniz de ama geçmiş haftaları herkes çabuk unutur. Herkes önünüzdeki ilk maça bakar. O yüzden benim hedefim maç maç düşünmek. Takımımı da bu şekilde hazırlıyorum. Şu an Göztepe maçına hazırlanıyoruz ve benim için önemli olan da bu maç” ifadelerini kullandı.



“Rize maçında iyi bir galibiyet aldık”

Çaykur Rizespor maçında iyi bir galibiyet aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Rize maçında iyi bir galibiyet aldık ama o maçı unutup önümüzdeki Göztepe maçına odaklanmamız lazım. Rize maçı bizim için iyi bir maç oldu. Önceki hafta hava şartlarından dolayı Rize maçına iyi hazırlanamamıştık ama ona rağmen oyuncularım sahaya çıkıp ellerinden gelini yaptılar ve maçı kazandılar. Oyuncularımı bu yüzden tekrar tebrik ediyorum. Bizim açımızdan çok güzel bir galibiyet oldu” şeklinde konuştu.



“Bazı Türk hakemleri çok zeki”

Ligde rahat bir konumda bulundukları için bu durumun bazı hakem kararlarının kendi aleyhlerinde olmasına neden olduğuna da değinen Sumudica, “Ben buradan hakemler hakkında bir şey söylemek istiyorum. Biz şu an ligin orta sıralarındayız ve bu yüzden hakemleri bizi hedefsiz görüp rakiplerimize karşı bizim aleyhimizde karar vermesinler. Eğer oyuncularım hatalıysa, yanlışları varsa elbette cezalandırılsın ama biz orta sıralardayız diye takımı komple cezalandırmaya kalkmasınlar. Ben sadece maçları doğru kararlarla yönetmelerini istiyorum. Bazı Türk hakemleri çok zekiler, çok akıllılar. Çok iyi ve çok zekiler, bunu özellikle anlayacağınız şekilde vurgulamak istiyorum. Ben aptal bir insan değilim. Buradan mesaj göndermek istemiyorum. Bunun altında bir şey aramasınlar. Çok iyi ve zeki hakemler var” diye konuştu.

