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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir, öğrencilere çevrim içi eğitimle destek verecek Türkiye’de ilk pilot çalışması ...

İHA

Büyükşehir, öğrencilere çevrim içi eğitimle destek verecek Türkiye’de ilk pilot çalışması Gaziantep’te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere daha iyi bir eğitim vermek amacıyla çevrim içi “RAUNT Eğitime Destek Programı”nı hayata geçirdi.
Bu kapsamda Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde organize edilen “GASMEK Uzaktan Eğitim Sistemi Tanıtım Toplantısı”nda salonu dolduran gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “umutsuzluğa kapıldığınızda, ‘eyvah ben bunu başaramıyorum’ dediğiniz anda ‘Fatma başkan başardı, ben de başarabilirim’ diyeceksiniz” ifadelerini kullanarak, gençleri motive etti.
Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere eğitimde kolaylık sağlamak için düğmeye bastı. Yakaladığı başarıyla kısa sürede Gaziantep’in gözbebeği haline gelen GASMEK, gençleri merkeze alarak yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 20192020 Eğitim Öğretim Yılı’nda GASMEK Etüt Kursları’nda ücretiz eğitim gören 6 bin 500 mezun YKS öğrencisi, basılı yayın desteğinin yanında dijital yayın olan “RAUNT Eğitime Destek Programı” almaya başladı. Online eğitim programı olarak da bilinen RAUNT’un içeriğindeyse 225 bin soru ve videolu çözümler, bin saat ders anlatım videosu ve 30 deneme sınavı yer alıyor. Program ayrıca öğrencinin hedefleri, durumu, tercihlerine göre ölçümleme yapıp yönlendirme özelliğiyle de ön plana çıkıyor.
Gençlere fırsat eşitliği sunmalıyız
Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salonda bulunan gençlerin gözlerindeki ışığın yarınlara dair umudunu daha da çoğalttığını belirterek, “Antarktika’dan, dayanışmanın ve barışın hakim olduğu kıtadan geldim. Dünyanın en büyük 10 ülkesinin orada bulunduğunu gördüm. Bilim üretiyorlar kurdukları üstlerinde. Kim bilgiyi üretirse ve insana yatırım yaparsa geleceğin söz sahibi olur. Medeniyet tarihini incelediğinizde de kim o dönemin bilgisini üretme yetisine sahipse dünyanın sözünü söylemiştir. Bugün silikon vadilerini kim kurduysa dünyanın en büyük söz sahipleri arasında yer alıyor. Biz büyük bir milletiz. Zamanın ruhunu iyi yakalamalıyız. Zaman; ‘yapa zeka’ diyor. Sanayi devrimini ve tarım devrimini ıskaladık. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bu çağı bilgiyi ve teknolojiyi kim iyi yönetirse dünyayı da o yönetecektir. Ülkeler ve şehirler yarışıyor. Herkes rekabet halinde bu yarışa dahil olmak için güçlenmemiz lazım. Bu coğrafyada çok güçlü olmalıyız. Her gün binlerce insan yurdundan oluyor, hayatını kaybediyor. Bunlara kim ‘dur’ diyecek, adaletin ve kalkınmanın öncüsü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insani olarak bütün gücüyle elinden geleni yapıyor. Ancak bu tek başına bir cumhurbaşkanının yapacağı bir iş değil. O nedenle birlik olmalıyız. Biz insana yatırım yapacağız. Gaziantep Valisi Davut Gül’le birlikte yeni hedefler koyduk. ‘Yükselen Gaziantep’ anlayışından hareket ederek yeni hedefler oluşturuyoruz. Siz gençler bizim gözümüzün nuru, yarınlarımızsınız. İnsana yatırım en önemlisidir. Gençlerimize fırsat eşitliği vermeliyiz. Türkiye’yi takip edin Gaziantep’teki çalışmalar ne Ankara’da ne de İstanbul’da var. Türkiye’nin bu konuda ilk pilot çalışması Gaziantep’te yapılıyor” şeklinde konuştu.
Şahin, eğitim hayatında çok zorluklar çektiğini ve bunun sizler için bir örnek olması gerektiğinden bahsederek, “Eğer bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak huzurlarınızdaysam bu bana ülkemin vermiş olduğu fırsat eşitliğidir. 1980’lerde ailemin desteği olmasaydı bu noktalara gelemezdim. Üniversiteyi kazandığım dönemde şehir dışına çıkan bir kız öğrencinin olmadığını hatırlatmalıyım. O nedenle o günün şartlarında bahanelerin arkasına sığınıp yolu yarıda bırakabilirdim. Oğlum ve kızıma söylediğim en önemli şey ‘mesleğinizde uzmanlaşın.’ Bize düşen şey gençlerimize fırsat vermektir. Canınız sıkıldığında, umutsuzluğa kapıldığınızda, ‘eyvah ben bunu başaramıyorum’ dediğiniz anda ‘Fatma başkan başardı, ben de başarabilirim’ diyeceksiniz. 1 milyon genç var bu şehirde. 2 milyon bize emanet” dedi.
Türkiye'ye örnek olacak bir proje
Gaziantep Valisi Davut Gül ise Türkiye’de dershane dönemi kapandığını anımsatarak, “Buradaki boşluğu doldurmak gerekiyor. Okula devam edenler okulun ek derslerinden faydalanıyor ancak mezun öğrencilerin durumu daha farklı. Bu anlamda ciddi sıkıntılarınız olabiliyor. İşte tam da burada GASMEK devreye giriyor. Türkiye’de sistemli bir şekilde yapılan en önemli projelerden biri GASMEK’tir. Bütün Türkiye’ye örnek olacak bir projedir. Ancak sadece kurs açmakla da iş bitmiyor içini de doldurmak gerekiyor. Genelde kurs açılıyor ancak materyal sıkıntısından dolayı verim sağlanamıyor. RAUNT programıyla bu açık da giderilmiş oluyor. Her öğrencinin ihtiyacı karşılanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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