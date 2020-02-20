Op. Dr. Mehmet Taşkıran Hatem Hastanesinde

Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran hasta kabulüne başladı.

Gaziantep'teki başarılı çalışmaları ile tanınan Op. Dr. Mehmet Taşkıran’ın idrar yolu hastalıkları, prostat büyümesi, iktidarsızlık, kısırlık (İnfertilite), idrar kaçırma, böbrek taşları, böbrek kanserleri, testis hastalıkları, testis kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, vazektomi, cinsel isteksizlik, cinsel sorunlar ve çocuk ürolojisi tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren Dr. Mehmet Taşkıran iyi derecede İngilizce biliyor. Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katılmıştır.

Op. Dr. Mehmet Taşkıran kimdir

1980 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğan Dr. Taşkıran ilk ve orta öğrenimini Nizip'te tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Taşkıran, 20072012 yılları arasında İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı.

Uzmanlık eğitimi sonrasında Ankara Özel Çağ Hastanesi, İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nizip Devlet Hastanesi gibi birçok kurumda görev yapmış olan Op. Dr. Mehmet Taşkıran, mesleki çalışmalarına 2020 yılından itibaren Özel Hatem Hastanesi'nde devam etmektedir.

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