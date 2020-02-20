Suriye'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiyeHassa yolunda Hatay yönüne ilerleyen konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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