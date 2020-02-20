2019’da Gaziantep’in lideri Fiat oldu

Geçtiğimiz yılı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak bitiren Fiat, ürün gamında yer alan otomobil ve hafif ticari modelleri ile Gaziantep’te de başarılı sonuçlara imza attı. Fiat 2019 yılını Trafik tescil verilerine göre, Gaziantep’te deyüzde 15,8’lik Pazar payı ile bölgenin en çok tercih ettiği marka oldu.

2019 yılını, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri olarak tamamlayan Fiat, Gaziantep’te de lider marka oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve Aralık Ayı Trafik Tescil Kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat, il bazında da başarısını sürdürdü. Tescil kayıtlarına göre Türkiye genelinde otomobil hafif ticari araç toplamında 46 ilde birden en fazla tercih edilen marka olma başarısı gösterdi. Fiat, segmentasyon olarak bakıldığında 44 ilde otomobil ve 5 ilde de hafif ticari araç pazarında lider marka oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç“2019 yılında Türkiye toplam pazarının en çok tercih edilen markası olmanın gururunu yaşadık. Başarımızın ardında değerli bayilerimizin ve satış teşkilatımızın çok önemli bir payı var. Gaziantep liderliğimizde, uzun yıllardan bu yana iş birliği içerisinde olduğumuz kıymetli iş ortağımız Topçuoğlu Otomotiv’e özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fiat Satış Direktörü Mahmut Karacan iseFiat’ın Gaziantep’teki gücünü temsil eden Topçuoğlu Otomotiv ile süregelen iş birliklerinin yeni bir başarıyla taçlanmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Karacan; “2019 yılındaki başarılı çalışmalarından ötürü Gaziantep teşkilatımızı kutluyorum. Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ağımız ile 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Gaziantep’te de ilk sırada

Fiat, söz konusu başarısını Gaziantep’te de devam ettirdi, TÜİK verilerine göre,yüzde 15,8’lik Pazar payı ileGazianteplilerin en çok tercih ettiği marka oldu. Liderlik ödülünü Fiat Marka Direktörü Altan Aytaçile Satış Direktörü Mahmut Karacan’dan alanve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fiat’ın Gaziantep’teki güçlü temsilcisi Topçuoğlu Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Özil, başta Egea Ailesi olmak üzere tüm Fiat modellerinin 2019 yılında elde ettiği başarı ile gurur duyduklarını dile getirdi. Özil, “Fiat Egea, lansmanından bugüne 4 yıldır “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” olmayı sürdürdü. Fiat’ın Gaziantep’lilerin de en çok tercih ettiği marka olması bizi çok mutlu etti.Topçuoğlu Otomotiv olarak önümüzdeki yıl da başarılı iş sonuçları hedefliyoruz. Markamızın satış ve satış sonrası hizmetlerinde kusursuz müşteri memnuniyeti önceliği ile çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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