FETÖ den yargılanan gazeteciler beraat etti

Gaziantep’te FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan 4 gazeteci son duruşmada beraat etti.

Gaziantep’te, 2017 yılında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan inşaat firması sahibi A.S.E.'nin örgüte ilişkin itiraflarının yer aldığı ifadelerini gizlilik kararına rağmen yayınladığı gerekçesiyle Murat Güreş, Metin Aybey, Kadir Akkurt ve Furkan Gökşen gözaltına alınmış, gözaltına alınan 4 gazeteciden 2'si serbest bırakılırken, Murat Güreş ve Furkan Gökşen aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Bir süre Gaziantep E Tipi Cezaevi'nde kalan gazeteciler Güreş ve Gökşen, avukatların itirazı üzerine tahliye edilmişti. Tutuksuz olarak yargılanan 4 gazeteci 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada beraat etti.

Mahkeme başkanın son sözlerini sorduğu sanıklardan Güreş, "Bu davadan çıkacak karar olumlu ya da olumsuz doğrudan Türkiye’nin demokratikleşme süreci ile ilgili olacak. Üzerime atılı suçtan beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Avukatlardan da son sözlerini alan mahkeme başkanı, Gazeteci Murat Güreş ve tutuksuz yargılanan diğer sanıkların da beraatine karar verdi.

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