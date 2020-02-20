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Gaziantep kültürü örneklerle anlatıldı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent kültürünü ve geçmiş yaşamını geleceğe taşıyabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Kent Arşivi tarafından "Kent Söyleşileri" kapsamında Türkolog Nurel Taner'in konuk olduğu "Gaziantep Kültürü'nden Örnekler" söyleşisi düzenlendi.

Gaziantep kültürü örneklerle anlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent kültürünü ve geçmiş yaşamını geleceğe taşıyabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Kent Arşivi tarafından “Kent Söyleşileri” kapsamında Türkolog Nurel Taner’in konuk olduğu “Gaziantep Kültürü’nden Örnekler” söyleşisi düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı Gaziantep Kent Arşivi, şehrin belleğini koruyup gelecek nesillere aktarıyor. Geçmişin tanıklarıyla birebir görüşerek Gazi şehirde yaşamı ve kültürü kaydediyor, korumaya aldığı yazılı ve görselleri geleceğe taşıyor. Bu amaçla başlatılan “Kent Söyleşileri” kapsamında Gaziantep Sanat Merkezi’nde Türkolog Nurel Taner’in konuk olduğu “Gaziantep Kültüründen Örnekler” söyleşisi, geçmiş yıllarda kentin yaşamı ve dili incelendi. Antep Ağzının özellikleri ve özgünlüğünün anlatıldığı söyleşide Taner, örneklerle katılımcıları geçmişe götürdü.
Söyleşide, Antep Ağzı’nın çevre illerden farkını, dilin oluşmasındaki etkenleri, kendine has kelimeler, deyimler ve atasözlerinden örnekler incelendi. Taner, Antep Manilerinin ve masallarının oluşumuna değindi. Gaziantep’e has, “basırlamak”, “çöle durmak”, “ıbıbık çalmak”, “Kötek çekmek” gibi eylemlerin ve kelimelerin etimolojik açıdan incelerken, nükteli atasözü ve deyimlerden verilen örnekler üzerine dinleyicilerin kahkahaları ile salonda keyifli anlar yaşandı. Söyleşinin devamında izleyicilerle soru cevaba geçildi.
Programın sonunda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Zafer Okuducu, Kent Arşivi’nin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Kent Arşivi’nde çalışanlar asılında bugünün cengâverleriler ve gelecek toplantılarda da bizi buluşturacakları için gayretlerini kutluyorum. Gençlik yıllarıma, çocukluk yıllarıma döndürdünüz. Mimaride de kayıplarımız var. Bunları çocuklarımıza nasıl aktarmalıyız bunu düşünmeli, ayrıca oyunlar ve eğitimlerde de bu özgün dilimiz kulaklarında yer etmeli, kimliklerini bulmalılar” dedi.
Söyleşinin bitiminde Zafer Okuducu Nurel Taner’e adına dikilmiş fidan sertifikasını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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