Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir fabrikanın muhasebe bölümünde çalışan 2 çocuk babası Ömer Bozkurt(44), tartıştığı komşusu Yılmaz E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay akşam saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Bozkurt ile komşusu Yılmaz E. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz E. yanındaki bıçakla Bozkurt'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Bozkurt'u görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Bozkurt, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Polis ekipleri ise olayla Yılmaz E.'yi cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



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