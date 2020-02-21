GKV Yıldız Erkek Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen okullar arası yıldız erkekler bölge şampiyonasında birincilik ipini göğüsleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yıldız erkekler basketbol takımı oldu. Türkiye yarı finallerine yükselen ekip yarı finallerde bölgeyi Gaziantep’i temsil edecek.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları basketbol takımları adeta şampiyonluklara ipotek koyarak katıldıkları bütün şampiyonalardan birincilikle ayrılarak yeni bir rekora imza atıyor. Kahramanmaraş’ta düzenlenen Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyonluk kupasını kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yıldız Erkekler Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı.

Gaziantep’i Türkiye yarı finallerinde temsil edecek olan GKV Özel Okulları Yıldız Erkekler Basketbol takımında görev alan sporcuları ve teknik heyeti kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Gaziantep Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 1720 Şubat 2020 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenen bölge şampiyonluğunda okulumuz kendi grubunda şampiyon olmuş ve Türkiye yarı finallerinde Gaziantep İlimizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutlarken bu güzel günde takımımızı yalnız bırakmayan velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette basketbol alanında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün takımları katıldıkları çeşitli turnuvalarda birincilik ipini göğüsleyerek kurumlarımıza önemli şampiyonluklar kazandırmışlardır. Önümüzdeki süreçte Türkiye yarı finallerinde de Gaziantep’i temsil edecek olan kurumlarımız bünyesinde ki diğer takımlarımız gibi yıldız erkekler basketbol takımımızın da önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz” dedi.

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