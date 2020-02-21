Hava değişiminde kılcal damar çatlamasına dikkat SANKO Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif Yıldırım: “Kışın ani hava değişimi kılcal damar çatlamasına yol açıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hava değişiminde kılcal damar çatlamasına dikkat SANKO Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif ...

İHA

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Elif Yıldırım, kış mevsiminde, sıcaktan soğuğa veya soğuktan sıcak ortama geçişler nedeniyle damarsal yapının ortam sıcaklığına uyum sağlayamamasına bağlı ani hava değişimlerinin kılcal damar çatlamalarına yol açtığını söyledi.

Hava değişiminde kılcal damar çatlamasına dikkat SANKO Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif Yıldırım: “Kışın ani hava değişimi kılcal damar çatlamasına yol açıyor”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Elif Yıldırım, kış mevsiminde, sıcaktan soğuğa veya soğuktan sıcak ortama geçişler nedeniyle damarsal yapının ortam sıcaklığına uyum sağlayamamasına bağlı ani hava değişimlerinin kılcal damar çatlamalarına yol açtığını söyledi.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, soğuk, kuru hava ve çevre kirliliğinin kış aylarında cilt sağlığının önemini artırdığına dikkat çekerek, alınacak bir dizi önlemlerle kış mevsiminin cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmanın mümkün olduğunu kaydetti.
Cildin nem dengesi bozuluyor
Mevsim değişimlerinden en fazla cildin etkilendiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, “Soğuk hava ve çevresel faktörler nedeniyle cilt yıpranıyor. Kış mevsiminde çeşitli faktörler cildin nem dengesini bozuyor, bu da cilt sağlığını tehdit ediyor. Dışarıdaki soğuk hava, içeride kalorifer, soba, klima gibi ortamın nemini azaltan çevresel faktörlerin etkisiyle, banyoda sıcak suyun tercih edilmesiyle cildimizin nem dengesi bozuluyor ve cilt kuruluğu gözlenebiliyor” dedi.
Cilt kuruluğunun artmasına bağlı egzamalar gözlenebilir
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, cilt kuruluğunun özellikle yaşlılarda daha sık gözlendiğine vurgu yaparak, “Ciltteki bu kuruma hastada kaşıntı oluşmasına neden oluyor. Bu kaşıntı hastayı hastaneye getirecek kadar rahatsız ediyor. Düzenli nemlendirilmediği sürece de bu kaşıntı geçmiyor. Ciltte bu durumu kepeklenme hatta bu kepeklerin kaşınmasına bağlı yaralar şeklinde de görebiliyoruz. Hasta cildini nemlendirdiğinde, cilt kuruluğundan kurtulduğunda bu şikayetleri de düzeliyor. Bunun yanı sıra cilt kuruluğunun artmasına bağlı egzamalar gözlenebiliyor. Ayrıca sedef hastalığında güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak alevlenmeler de görülüyor” şeklinde konuştu.
Ani hava değişimine karşı mutlaka önlem alınmalı
Soğuk havanın derinin üst tabakasında kalınlaşmaya ve çatlamalara neden olduğunun altını çizen diyen Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vücudun açıkta kalan kısımlarını eldiven, bere gibi giysilerle soğuktan korumak gerekiyor. Kış mevsiminde karşılaşılan sorunlardan biri de kılcal damar çatlamasıdır. Bu sorun, sıcaktan soğuk veya soğuktan sıcak ortamlara geçişlerde damarsal yapının ortam sıcaklığına uyum sağlayamamasından kaynaklanıp, ciltte kızarıklık ve yanma olarak karşımıza çıkıyor. Vücudun daha çok açıkta kalan bölgelerinde özellikle de yüzde görülüyor. Bu durumdan korunmanın en iyi yolu ortam ısısını iyi ayarlamak ve cilt tipimize uygun olarak kullandığımız nemlendiricimizi daha yoğun kullanmaktır. Özellikle klima ve ısıtıcı gibi ofis tipi ısınmalarda cilt çok daha fazla kuruyacağından nemlendiricimizi daha sık sürmeliyiz. Halk arasında ‘damar çatlaması’ olarak bilinen ‘telenjiektaziler’ için özel lazer tedavileri uygulanıyor. Son yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ile güvenli ve yüz güldüren sonuçlar elde ediliyor”
Cilt sağlığı için her mevsim su tüketin
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, su tüketiminin cilt sağlığı açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Su içmek cilt sağlığı için önemlidir. Hangi mevsim olursa olsun su içmek çok önemlidir. Su, cildin nemini korumak için gereklidir. Mevsim değişimiyle ortaya çıkan cilt kuruluğunu önlemek için bol su içmek cilt sağlığı açısından iyi bir başlangıç olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Banyo süresi 10 dakikayı aşmamalı
Cilt temizliğinin doğru ürünlerle ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, şu uyarılarda bulundu:
“Cildi kuruttuğu için aşırı sıcak banyo ve sauna gibi ortamlardan uzak durmak gerekiyor. Banyoda, günlük el ve yüz temizliğinde deriyi kurutmayan temizleyicileri, eğer kuru bir cilt tipine sahipseniz nemlendiricili temizleyicileri tercih etmelisiniz. Çok sıcak su kullanmamaya ve banyo süresinin 10 dakikayı aşmamasına dikkat edilmelidir. Cilt kış mevsiminde daha güçlü nemlendiricilere ihtiyaç duyar. Kışın cilt daha kuru olabileceğinden yazın kullanılan nemlendiriciden daha yoğun bir ürün tercih edilebilir. Cilt gerginleşmeye başladıysa ciddi bir kuruma söz konusudur. Ayrıca cildiniz parlaklığını kaybettiyse seramitli nemlendiriciler cildin parlaklığını geri kazandırmaya yardımcı olmaktadır. Banyodan sonra yüzünüz ve vücudunuz için cilt tipinize uygun nemlendirici krem ve losyonları kullanmayı ihmal etmeyin. Gün içerisinde defalarca yıkamak zorunda kaldığınız ellerinizi, her yıkamadan sonra nemlendirin. Ayrıca kullandığımız ürünlerin vitamin A, C, E gibi antioksidanları içermesine dikkat etmeliyiz”
Cildin kışın da güneşten korunması gerekiyor
Kışın cildin üst tabakası daha da kalınlaşacağından bunu önlemek için haftada 12 gün peeling (ölü hücrelerin cilt yüzeyinden uzaklaştırılması ile yapılan bir nevi cilt temizleme işlemi) yapılmasını öneren Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
“Retinoik asit türevleri, kimyasal peeling ürünleri ve mikrodermabrazyon ile soyma işlemi hassas olmayan, kalınlaşmış ciltlerde tercih edilebilir. Cilt yalnızca yaz aylarında değil kış aylarında da güneşten zarar görebilir. Cilt yaşlanmasının, lekelerin ve kırışıklıkların en önemli nedeni güneş olduğundan cildi sadece yazın değil kışın da güneşten korumak gerekiyor. Bu nedenle de kızarıklık ve hassasiyet sorunu olan ciltler için geliştirilmiş ürünler kullanılmalı. Aynı zamanda güneş koruyucu seçiminde cilt hekiminin önerileri dikkate alınmalıdır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi
YEREL HABERLER İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e ...
Kına gecesi damadının boğazını kesen kayınpeder: Fırsat kolluyordum
YEREL HABERLER Kına gecesi damadının boğazını kesen kayınpeder: ...
GKV Yıldız Erkek Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde
YEREL HABERLER GKV Yıldız Erkek Basketbol Takımı Türkiye yarı ...
Gaziantep’te yoğun sis
YEREL HABERLER Gaziantep’te yoğun sis
Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi
YEREL HABERLER Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi
18 yıldır kayıp Gündüz öldürüldü iddiası (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 18 yıldır kayıp Gündüz öldürüldü iddiası (2)- Yeniden
Suriye sınırına büyük sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına büyük sevkiyat
Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola saçıldı
YEREL HABERLER Zift yüklü 2 kamyon devrildi, tonlarca zift yola ...
Saman yüklü TIR alev aldı
YEREL HABERLER Saman yüklü TIR alev aldı
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Saman balyası yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Saman balyası yüklü tır yandı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep’e şehit ateşi düştü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği Geniş güvenlik tedbirleri alınan emniyet önündeki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği Geniş ...
Kına gecesinde öldürülen damadın davasında kan donduran ifadeler "Zaten devamlı Eser'in yanında fırsat kolluyordum. Sonrasında aramızda tartışma çıktı, o esnada bıçakla boğazını kestim" Görgü tanığı D.Ö.: "Eser’in boğazının Mehmet Gökbulut tarafından kesildiğini gördüm"
YEREL HABERLER Kına gecesinde öldürülen damadın davasında kan ...
18 yıldır kayıp Gündüz´ü `annesi ve kardeşleri öldürdü´ iddiası
YEREL HABERLER 18 yıldır kayıp Gündüz´ü `annesi ve kardeşleri ...
Mali müşavir sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Mali müşavir sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Helikopter destekli operasyonda 4 kilo uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Helikopter destekli operasyonda 4 kilo uyuşturucu ...
Polisten kaçmanın bedelini ağır ödediler Polisten kaçan hırsızlık zanlılarından birine kamyon çarptı diğeri ise beton duvardan düştü
YEREL HABERLER Polisten kaçmanın bedelini ağır ödediler Polisten ...
Bakan Albayrak Fatma Şahin'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Albayrak Fatma Şahin'i ziyaret etti
Millet Kıraathanelerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Millet Kıraathanelerine yoğun ilgi
Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede ...
Satrançta şampiyon okullar kupalarını aldı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: "Gaziantep'i başarıyla temsil edecekler"
YEREL HABERLER Satrançta şampiyon okullar kupalarını aldı Şehitkamil ...
CHP'ye Gaziantep şoku CHP MYK'nın görevden aldığı il başkanı ilk seçimde geri döndü
YEREL HABERLER CHP'ye Gaziantep şoku CHP MYK'nın görevden aldığı il ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X