En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirli bir plan çerçevesinde Türkiye ‘nin çeşitli birliklerden yola çıkan tırlara yüklenen tanklar Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına gitmek üzere yoluna devam etti. Hatay'ın Reyhanlı ilesi istikametine götürülen tankların İdlip'teki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.

Sevkiyatın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.