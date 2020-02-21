SANKO Sanat galerisi’ndeki sergi ilgi görüyor Dr. Nuran Say’ın “Kam, kadın, dokuma üçlemesi”

Ressam Dr. Öğretim Üyesi Nuran Say’ın Sanko Sanat Galerisi’nde 7 Şubat’ta açtığı “Kam, Kadın, Dokuma Üçlemesi” temalı 16’ncı kişisel resim sergisi 28 Şubat’a kadar gezilebilecek.

Ankara’daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdüren Dr. Say, yurt içi ve yurt dışında Florida, Venedik, Paris, Tiran ve Ürdün’de çok sayıda karma resim sergisine katıldığını anımsatarak, “Türk kadını olarak kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum” dedi. Resim sanatını, içinde doğduğu kültürün değerlerini dünyaya, kendi toplumuna ve gençlere aktarmak için bir araç olarak gördüğünü anlatan Dr. Say, “Bu nedenle farklı bir teknik kullanıyorum. Önce ülkemin kadınlarını yağlı boya, sulu boya ve kara kalem olarak resmediyorum. Sonra onların ürettikleri dokumalarla ya da ata inançlarıyla bütünleştiriyorum” şeklinde konuştu.

Kadın ataların ürettiği kirkitli dokumaların (halı, kilim, cicim, zili, susma) tek başına yaşam biçimi ve sanat eseri olduğuna vurgu yapan Dr. Say, “Daha bilinçli ve gelişmiş toplumlar için annebaba ile eğitimcilere büyük görev düşmektedir. Geçmişi bilmeyen toplumlar, gününü yaşayamaz, geleceğini oluşturamaz. Bu nedenle geleceğimiz olan gençlerimize geçmişimizi gerek sanat gerekse tarih yoluyla doğru anlatmayı görev bilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Dr. Say, “Ben bir Türk kadınıyım bundan onur ve gurur duyuyorum. Kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Nuran Say’ın 25 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisinde, 28 Şubat’a kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.



Nuran Say

Kastamonu’da 1957 yılında dünyaya gelen Say, 19861987 İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ana Sanat Dalından mezun oldu. 19871988 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümüne, Tekstil Tasarım ve Temel Tasarım derslerini vermek üzere Öğretim Görevlisi olarak atandı.

19901991 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı Marmaris Yöresi Kirkitli Düz El Dokumaları konulu yüksek Lisans, 19981999’da Niğde Bor İlçesi Bekdik Kilimleri isimli tezi ile doktora programını tamamladı. Resim Eğitimi Konusunda uzmanlaşarak 20022003 Yılında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı.

Bölümünde verdiği derslerin yanı sıra, Ankara, Kastamonu, Çankırı, Alanya, İstanbul, Bulgaristan ve Gürcistan’da 15 kişisel resim sergisi açtı. Yurt içi ve yurt dışında Florida, Venedik, Paris, Tiran ve Ürdün’de çok sayıda karma resim sergisine katıldı.

Kültür Bakanlığı DÖSİM Uzmanlar Kurulu üyeliği, AKM Arış ve Gazi Eğitim Dergisi, hakem kurul üyeliği yaptı. Yurt içi ve dışında özel, resmi kurum ve kuruluşların koleksiyonlarında çalışmaları bulunan Say, makale, kitap, bildiri, konferans, proje, alan araştırmaları, hakemlik görevleriyle de bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. GESAM ve SAKÜDER üyesi, özgün eser TÜBİTAK ödülü sahibidir.

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