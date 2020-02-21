Gaziantep'te okul çevrelerinde yoğun denetim

Gaziantep'te polis okul çevresinde bulunan büfe, park, internet kafe, kahvehane ve yayalara yönelik uygulama yaparken okul servis araçları ve diğer araçlar üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan 12 okulun çevresinde yapılan uygulamalarda 2 park, 2 büfe, 1 internet cafe, 1 kahvehane, 15 okul servisi, 20 özel araçta denetim yapıldı. kontrollerde 119 şahsın GBT kaydı sorgulanırken, bir aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Çocuk ve TDP Şube Müdürlüğü koordinesinde 8 Şubat Anadolu Lises'nde 360 lise öğrencisine Sosyal MedyaSiber Zorbalık ve Çevrimiçi İstismar Projesi kapsamında sosyal medya ve bağımlılık hakkında bilgiler verildi.

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