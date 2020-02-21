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İnşaat ekipmanı çalan şüpheli yakalandı

İHA

Gaziantep'te bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi ve spiral çalan şüpheli şahıs yakalandı.

İnşaat ekipmanı çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi ve spiral çalan şüpheli şahıs yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ekipleri, Cengiztopel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen 1 adet matkap, 1 adet kaynak makinesi ve 1 adet spiral hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi F.G. isimli şahıs yakalandı. Çalışma kapsamında, suça konu olan eşyaları satın alan A.D. ile Y.S. isimli şahıslar da yakalandı.
Yapılan işlemlerin ardından F.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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