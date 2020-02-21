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Kontrolden çıkan otomobil 15 metreden araziye düştü: 5 yaralı

DHA

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak 15 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Akıllı yönetimindeki 27 MS 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten boş araziye düşen otomobildeki sürücüsü Mahmut Akıllı ile araçta bulunan çocukları Salih Akıllı ve Reyhan Akıllı ile isimleri öğrenilemeyen eşi ve diğer çocuğu yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Akıllı´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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