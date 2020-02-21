Kontrolden çıkan otomobil 15 metreden araziye düştü: 5 yaralı

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GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak 15 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Akıllı yönetimindeki 27 MS 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten boş araziye düşen otomobildeki sürücüsü Mahmut Akıllı ile araçta bulunan çocukları Salih Akıllı ve Reyhan Akıllı ile isimleri öğrenilemeyen eşi ve diğer çocuğu yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Akıllı´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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